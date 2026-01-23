Cuponazo de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes (23 de enero de 2026)

Comprueba cuáles han sido los números ganadores en el sorteo del Cuponazo de hoy, viernes 19 de septiembre, una lotería que se celebra al inicio del fin de semana.

Si miramos sólo al Super Once y al Triplex no podemos saber en qué día vivimos, pero el sorteo que sí que nos dice que la semana ha terminado es el Cuponazo de la ONCE. Como cada viernes, este juego reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además acierte la serie. Los números que reparten premio del Cuponazo de este viernes, 23 de enero de 2026, son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número de serie:pendiente de confirmación

Gracias al sistema 'Gana por los dos lados', tener estos números no son las únicas opciones de obtener algún premio. Este sistema consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería, aunque el clásico Cupón Diario, pese a llamarse diario, sólo se celebra de lunes a jueves. El Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).