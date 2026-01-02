Cuponazo de hoy | Comprueba el resultado del sorteo del viernes 2 de enero de 2026

Consulta los resultados del Cuponazo de la ONCE, correspondiente al viernes 2 de enero de 2026, en laSexta.

Como el pasado viernes, este 2 de enero de 2026 se celebra un nuevo sorteo del Cuponazo de la ONCE. El juego reparte 40.000 euros a los acertantes del número de cinco cifras y 6 millones al que además adivine la serie.

También hay premios por el sistema 'Gana por los dos lados', que consiste en premiar aquellos cupones que acierten las cuatro primeras o últimas cifras del número ganador, así como las tres, dos y una primeras y últimas.

El Cuponazo de la ONCE de este viernes 2 de enero de 2026 premia al número pendiente de confirmación y a la serie pendiente de confirmación. Los acertantes de estos dos números son los que se embolsan 6 millones de euros.

¿Cómo se juega el Cuponazo de la ONCE?

El Cuponazo se juega todos los viernes en Madrid a las 21:25h, y tiene un precio de 3 euros por el cupón, que contiene un número de cinco cifras y un número de serie.

La ONCE organiza diariamente sorteos de lotería entre los que se pueden contar el clásico Cupón Diario, o algunos de creación más reciente como el Triplex o el Super ONCE. Sin embargo, el Cuponazo es el que ofrece el premio más grande a nivel nacional de los gestionados por la organización.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

