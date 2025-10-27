Cupón Diario de hoy | Comprueba el resultado del martes 28 de octubre de 2025

Juegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del martes

El Cupón Diario de la ONCE celebra un nuevo sorteo para este martes y aquí puedes comprar tu participación para saber si has resultado ganador (o ganadora) de su premio gordo.

La ONCE vuelve a poner en juego su Cupón Diario de la ONCE este martes 28 de octubre de 2025, tras el sorteo del Cupón del lunes que premió con 35.000 euros a los acertantes del número y con 500.000 euros al acertante de la serie.

El sorteo del Cupón de la ONCE celebrado este martes premia a los participantes que tengan un cupón con la combinación pendiente de confirmación, gracias a la cual reciben 35.000 euros cada uno. El jugador que tenga la serie pendiente de confirmación del mismo número recibe 500.000 euros de premio.

¿Cómo se juega al Cupón de la ONCE y cuánto cuesta?

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Todos aquellos que acierten el número ganador reciben un premio de 35.000 euros. Además, aquel jugador que acierte adicionalmente el número de serie recibe 500.000 euros.

Desde mayo de 2022 el juego implementa el sistema 'Por delante y por detrás': se premian tantos las cuatro primeras como las cuatro últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y las tres últimas, con 25 euros; las dos primeras y las dos últimas, con 6 euros; y la primera y la última, con 2 euros.

¿Cuándo se juega el Cupón de la ONCE?

El Cupón Diario se juega de lunes a jueves a las 21:25h. Además, la ONCE organiza versiones diferentes de este sorteo para el fin de semana. Los viernes se reparte el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros, pero con el que se pueden ganar hasta 6 millones de euros.

Por otro lado, está la variante del fin de semana, que se llama Sueldazo, en el que los premios son más altos: acertar solo el número permite llevarse 300.000 euros al contado, y si se adivina también la serie se concede al ganador un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. En el caso del Sueldazo se reparten además cuatro segundos premios, que consiste en que cada acertante percibe 2.000 euros al mes durante una década.

