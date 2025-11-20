Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

La ONCE celebra un nuevo sorteo de su Cupón este miércoles de noviembre y en laSexta.com podrás comprobar cuáles son los números ganadores.

La ONCE da a conocer los resultados del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este jueves 20 de noviembre, tras el sorteo del Cupón del miércoles. A partir de las 21:25h de la noche sabremos cuál es la combinación ganadora del primer premio de 35.000 euros y 500.000 euros para el acertante de la serie adicional.

El Cupón de la ONCE del 20 de noviembre de 2025 ha dejado como número ganador el pendiente de confirmación, cuyos acertantes se llevan 35.000 euros cada uno. El premio especial de 500.000 euros es para la serie pendiente de confirmación del mismo número.

¿Cuánto cuesta el Cupón de la ONCE?

El Cupón Diario es el sorteo más antiguo de todos los que celebra la ONCE. Con cada cupón de este juego, que tiene un precio de 2 euros, se obtiene una participación, en la que vienen un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Premios del Cupón de la ONCE

Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros, que asciende a 500.000 euros si se acierta la serie del cupón. Además, por el sistema de 'Ganar por los dos lados', las combinaciones de cifras iniciales y terminaciones también dan premio. Así, se premian las cuatro primeras y últimas cifras con 250 euros; las tres primeras y últimas, con 25 euros; las dos primeras y últimas, 6 euros; y se generan dos reintegros: la cifra de las decenas de millar y las unidades devuelven los 2 euros invertidos en el cupón.

Cuándo se juega el Cupón de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE se celebra de lunes a jueves a las 21:25h. Existen también variantes de este sorteo para el resto de los días de la semana. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores reciben 6 millones de euros. En él también se aplica el sistema 'Ganar por los dos lados', generando beneficios a los que se hayan quedado cerca de acertar el número ganador.

¿Qué es el Sueldazo de la ONCE?

Además, existe una versión del Cupón Diario para el fin de semana, denominada Sueldazo. Los premios, eso sí, son más altos, en tanto que acertar el número en el sorteo del fin de semana y la serie permite a los ganadores llevarse 300.000 euros al contado y un 'sueldo' de 5.000 euros al mes durante 20 años. Y hay otra particularidad: los sábados y domingos también se reparten cuatro segundos premios, cuyos acertantes reciben 2.000 euros mensuales durante 10 años.

___

