Comprueba el Triplex de hoy (martes, 16 de diciembre de 2025) y descubre sus cinco resultados del día

Resultados de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del martes

Te traemos los resultados de los sorteos de Triplex de la ONCE correspondiente al martes 16 de diciembre de 2025. Consulta aquí los números premiados por si eres uno de los afortunados.

La semana avanza y después de los sorteos del Triplex del lunes, llegan los del martes. Con los de hoy, sumarán los 10 primeros sorteos de los 35 que se celebran a lo largo de la semana, los mismos que se celebran de Super Once. Los números premiados del Triplex de la ONCE del martes 16 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Sus instrucciones son muy sencillas. Únicamente cabe tener en cuenta que parte de una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. Eso sí, la participación no puede tener más de cinco apuestas. Por otro lado, el premio máximo al que aspiran sus jugadores es de 150 euros, dependiendo del número y orden de cifras acertadas, que exponemos a continuación:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).