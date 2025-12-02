Comprueba el resultado del Cupón Diario de la ONCE de hoy, martes 2 de diciembre de 2025

Juegos ONCE | Comprueba el número que se lleva el premio del Cupón Diario del martes

En laSexta.com te ofrecemos el resultado del Cupón Diario de la ONCE correspondiente al martes 2 de diciembre de 2025. Comprueba aquí si eres uno de los afortunados que se puede llevar hasta medio millón de euros.

La ONCE vuelve a poner en juego su Cupón Diario de la ONCE para el martes 2 de diciembre de 2025, tras el sorteo del Cupón del lunes que premió con 35.000 euros a los acertantes del número y con 500.000 euros al acertante de la serie.

El número ganador en esta ocasión es el pendiente de confirmación y quienes tengan en su posesión un décimo con esta cifra se llevarán 35.000 euros. El premio se completa y alcanza los 500.000 euros para el jugador que tenga la serie pendiente de confirmación del mismo número.

El Cupón Diario es el juego más antiguo de todos los que organiza la ONCE. Un sorteo histórico que cada día reparte felicidad entre sus participantes y sus familias. Pero no es el único juego de la ONCE que se celebra los martes: además del Super Once y el Triplex, que tienen lugar a diario, la ONCE anuncia cada martes el número ganador del Eurojackpot, una lotería europea gestionada por la organización en España.

¿Cómo se juega al Cupón Diario de la ONCE y cuáles son los premios?

Cada cupón cuesta 2 euros y con él se obtiene una participación en la que se pueden elegir un número de cinco cifras y un número de serie especial.

Los participantes se pueden llevar un premio de 35.000 euros, que asciende a 500.000 euros si se acierta la serie del cupón. Además, las combinaciones de cifras iniciales y terminaciones también dan premio: las cuatro primeras y últimas cifras, 250 euros; las tres primeras y últimas, 25 euros, y las dos primeras y últimas, 6 euros. Además, se generan dos reintegros: la cifra de las decenas de millar y las unidades devuelven los 2 euros invertidos en el cupón.

¿Cuándo se celebra el sorteo?

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE tiene lugar de lunes a jueves a las 21:25h, pero el resto de los días de la semana también tienen sus variantes. Los viernes se juega el Cuponazo, que tiene un coste de 3 euros y cuyos ganadores reciben 6 millones de euros.

El fin de semana, es el turno del Sueldazo, con el que acertar solo el número permite llevarse 300.000 euros al contado. Si coincide también la serie se concede al ganador un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Se reparten además cuatro segundos premios por los que cada acertante percibe 2.000 euros al mes durante una década.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

