Comprueba el resultado de los 5 sorteos del Triplex de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

Sorteos de la ONCE | Las cinco combinaciones premiadas del Triplex del sábado

El Triplex celebra cinco sorteos los siete días de la semana. Los premios salen a diferentes horas el día. Aquí puedes comprobar los resultados de los cinco sorteos del Triplex del sábado 2 de agosto de 2025.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos jornadas más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo de este viernes. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Lista de premios del Triplex de la ONCE

¿Qué cantidad de dinero puedo recibir de los premios del Triplex de la ONCE?

Los premios de este sorteo no son millonarios ni alcanzan grandes recompensas, sin embargo celebrando 5 sorteos diarios, las probabilidades de hacerte con el mayor de sus premios aumentan. Con un número de tres cifras como resultado, el premio del Triplex dependerá de la cantidad de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 0,50 euros

Si se acierta sólo la última cifra: 0,50 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).