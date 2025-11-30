Comprueba los 5 resultados del Triplex de la ONCE de hoy, domingo 30 de noviembre de 2025

Comprueba el resultado de los cinco sorteos diarios del Triplex de la ONCE del domingo en laSexta.com

Una nueva tanda de sorteos comienza también en domingo para el Triplex de la ONCE y en laSexta.com puedes descubrir la lista de resultados oficiales al instante de la celebración del sorteo.

La semana está a punto de llegar a su fin. Pero antes quedan dos sorteos más del Triplex por celebrarse. El Triplex, que al igual que el Super Once se celebra todos los días, tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h.

A partir del primer sorteo del Triplex, puedes ir consultando todos los números premiados de este sábado, como ocurrió con el sorteo del Triplex este sábado. Ambos están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Esta es la lista de resultados del Triplex de este domingo 30 de noviembre de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex de la ONCE

El Triplex es uno de los juegos más recientes de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, el premio también lo es: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

