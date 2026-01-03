Comprueba los 5 resultados del Super Once de hoy, sábado 3 de enero de 2026

Resultados y premios de los cinco sorteos del Super 11 de la ONCE del sábado

Este sábado el Super 11 de la ONCE vuelve a repartir premios. Consulta cuáles son los números premiados en cada uno de los cinco sorteos del Super 11 del sábado 3 de enero de 2026.

Es sábado y el Super Once no te abandona. Este juego diario de la ONCE celebra cinco sorteos también en fin de semana junto a su fiel compañero: el Triplex de la ONCE.

Desde las 10:00 horas de la mañana y hasta las 21:15 horas de la noche, el Super 11 de la ONCE irá celebrando cada uno de sus sorteos para ofrecerte nuevos números ganadores.

Comprueba a continuación la lista de resultados del Super Once de este sábado 3 de enero de 2026:

Primer sorteo (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo (21.15h): pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Qué premios reparte Super Once el sábado

En cada extracción de Super Once, que son tres cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).