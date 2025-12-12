Comprobar el Super Once del viernes 25 de julio de 2025: resultado y premios

Juegos ONCE | Comprueba los resultados de los cinco sorteos diarios del Super 11 de la ONCE del viernes

Día festivo, pero la lotería no descansa. La ONCE celebra, cinco veces a lo largo de la jornada, los sorteos de Super Once, con un premio máximo de un millón de euros.

La ONCE mantiene sus cinco sorteos diarios de Super Once incluso en viernes, porque ni los fines de semana la organización se salta este juego. Y, como no podía ser de otro modo, tras los cinco sorteos que celebró este jueves llegan los cinco sorteos del día.

Así pues, los números de las combinaciones premiadas de los Super Once de este viernes, 25 de julio de 2025, son:

[10:00h]: pendiente de confirmación

[12:00h]: pendiente de confirmación

[14:00h]: pendiente de confirmación

[17:00h]: pendiente de confirmación

[21:15h]: pendiente de confirmación

El Super Once, al igual que el Triplex, es un sorteo que se celebra cinco veces al día, de lunes a domingo. Para participar en este juego de la ONCE hay que hacerse una participación mínima de 1 euro. El premio al que se puede acceder es de hasta un millón de euros por cada euro apostado. Las instrucciones a tener en cuenta para jugar al Super Once son muy sencillas: hay que escoger entre cinco y once cifras de las 85 que hay disponibles.

Listado de premios por aciertos

En cada extracción de Super Once, que son cinco cada día, se sacan un total de 20 bolas de las 85 disponibles, que conforman la combinación de 20 números ganadora. El premio de cada jugada depende realmente de los números que se hayan elegido, del importe de euros jugado y del número de aciertos obtenido. En cualquier caso, existe una limitación máxima para los premios por combinación:

11 aciertos: un millón de euros

10 aciertos: 50.000 euros

9 aciertos: 1.000 euros

8 aciertos: 100 euros

7 aciertos: 20 euros

6 aciertos: 5 euros

5 aciertos: 2 euros

4 aciertos: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).