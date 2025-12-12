Comprobar los resultados del Triplex de la ONCE del viernes 12 de diciembre de 2025

Juegos ONCE | Los cinco sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes reparten sus premios

El Triplex vuelve a extraer cinco números premiados el viernes 12 de diciembre de 2025. Conoce a continuación los resultados de los cinco sorteos que la ONCE celebra este viernes.

Un día más vuelve el Triplex de la ONCE con sus cinco sorteos diarios, que celebra siempre puntuales a las 10:00h, a las 12:00h, a las 14:00h, a las 17:00h y a las 21:15h. A partir del primer sorteo del Triplex de hoy, que tiene lugar a las 10:00 horas, puedes ir consultando todos los números premiados de este viernes 12 de diciembre de 2025. Triplex y Super Once están patrocinados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE):

Comprueba los resultados de la lista completa con los sorteos del Triplex de la ONCE de este viernes 12 de diciembre de 2025:

Primer sorteo del Triplex (10.00h): pendiente de confirmación

Segundo sorteo del Triplex (12.00h): pendiente de confirmación

Tercer sorteo del Triplex (14.00 h): pendiente de confirmación

Cuarto sorteo del Triplex (17.00h): pendiente de confirmación

Quinto sorteo del Triplex (21.15h): pendiente de confirmación

Premios del Triplex para este viernes

El Triplex es uno de los juegos más 'jóvenes' de la ONCE. Nació en 2016 como una pequeña apuesta de 0,50 euros por una combinación de tres dígitos. La participación no puede tener más de cinco apuestas. Si bien el precio de la apuesta es bajo, lo es también el premio: el máximo premio del Triplex de la ONCE es de 150 euros, en función del número y orden de cifras acertadas:

Si se aciertan las tres cifras en el mismo orden: 150 euros

Si se aciertan las tres cifras, en diferente orden: 10 euros

Si se aciertan las dos primeras cifras, en el mismo orden: 2 euros

Si las dos primeras cifras coinciden con las dos últimas del premio, en el mismo orden: 2 euros

Si se acierta sólo la primera cifra: 1 euro

Si se acierta sólo la última cifra: 1 euro

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).