Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del martes 11 de noviembre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado celebra un nuevo sorteo de su Bonoloto y en laSexta.com podrás comprobar cuáles son los números ganadores desde el momento en que finalice su sorteo.

Como cada día, este martes 11 de noviembre de 2025 Loterías y Apuestas del Estado organiza un nuevo sorteo de la Bonoloto. La lotería Bonoloto es una versión de La Primitiva a pequeña escala, ya que el funcionamiento es el mismo que el de este juego con un coste menor de la participación y, por tanto, con premios por lo general más pequeños. El sorteo se celebra todos los días a las 21:30h en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Los números ganadores de la Bonoloto de hoy, 11 de noviembre de 2025 son: pendiente de confirmación. El número complementario para la segunda categoría es: pendiente de confirmación, y el reintegro corresponde al pendiente de confirmación.

¿Cuándo se juega la Bonoloto y cuánto cuesta?

Las apuestas pueden ser diarias o semanales en función de los días en los que se quiera jugar. Las primeras están vigentes solo para una fecha, mientras que las segundas cubren lo que resta de semana. Ojo, porque si una apuesta se valida el miércoles de manera semanal, esta apuesta solo cubrirá desde el miércoles hasta el domingo.

Una apuesta simple de 0,50 euros permite elegir seis números entre el 1 y el 49. Sin embargo, el gasto mínimo para participar es de 1 euro, por lo que es obligatorio hacer dos apuestas, ya sean para el mismo día o para días diferentes. También se pueden llevar a cabo apuestas múltiples, que consisten en jugar con hasta un máximo de 11 números diferentes

*ADVERTENCIA: laSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

