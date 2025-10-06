Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del lunes 6 de octubre de 2025

Loterías y Apuestas del Estado ofrece el resultado del sorteo de la Bonoloto de este lunes. Comprueba cuáles son los números ganadores en laSexta.com.

Pocos sorteos se celebran todos los días de la semana. Entre ellos, además del Super Once y el Triplex, de la ONCE, está el de la Bonoloto, un sorteo de Loterías y Apuestas del Estado que desde hace un tiempo tiene lugar de lunes a domingo. En este primer día de la semana, entonces, hay sorteo de la Bonoloto.

Para el sorteo de este lunes, los números premiados son los siguientes: pendientes de confirmación. A esta combinación se le suma el número complementario, que es el pendientes de confirmación, y el pendientes de confirmación, que es el reintegro.

En este juego de SELAE, existen dos tipos de apuestas, simple y múltiple. En la apuesta simple de la Bonoloto se escogen seis números entre el 1 y el 49, cada apuesta cuesta 0,50 euros (aunque para jugar hay que pagar un mínimo de 1 euro, por lo que es obligatorio hacer un mínimo de dos apuestas). En la apuesta múltiple, el jugador puede escoger hasta 11 números, pero también su precio aumenta.

Qué premios reparte la Bonoloto

El dinero que se destina a los premios de la Bonoloto (y al bote) es el 55% de la recaudación total del juego. El bote se lo llevan los acertantes de primera categoría, que son los que tienen seis aciertos; si no hay acertantes de primera categoría, la cantidad de ese dinero pasa a 'engrosar' el bote en el sorteo del día siguiente.

La Bonoloto premia también a los acertantes de segunda categoría, que son aquellos cuya participación coincide con cinco de los números y el complementario, y continúa repartiendo el dinero acumulado en las siguientes: la tercera, integrada por los jugadores que han acertado cinco números; la cuarta, los que aciertan cuatro y la quinta, los que han adivinado tres. El reintegro de la Bonoloto tiene el mismo valor que la apuesta: 0,50 euros.

¿Cuándo hay sorteos de Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, ubicado en Madrid.

Como ocurre en otros juegos, la Bonoloto tiene tanto la opción de participar de manera diaria como de hacerlo semanalmente. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes.

En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el sábado de esa semana.

