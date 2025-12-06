Bonoloto de hoy (sábado) | Comprueba el resultado del sorteo del 6 de diciembre de 2025

Comprueba si tus números son los premiados en el sorteo del sábado de la Bonoloto

Consulta los resultados del sorteo de la Bonoloto de este primer sábado de diciembre y comprueba en laSexta si eres uno de los afortunados de este juego de Loterías y Apuestas del Estado.

Con los sorteos de Super Once y Triplex en marcha y el de la Lotería Nacional ya jugado, es el turno de la Bonoloto. Este juego tiene lugar todos los días a las 21:30h, de lunes a domingo, sin excepción.

Los números premiados del sorteo de la Bonoloto de hoy, sábado 5 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Combinación: pendiente de confirmación

Complementario : pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La mecánica de la Bonoloto es igual que la de La Primitiva, aunque en el caso del primer juego el coste de las apuestas y los premios no son tan altos.

En el juego de azar de la Bonoloto existen dos tipos de apuestas: la simple, en la que los participantes deben seleccionar seis números entre el 1 y el 49 y que tiene un precio de 0,50 euros por apuesta, y la múltiple, que permite jugar hasta un máximo de once números pero que tiene un precio mayor.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

El coste mínimo que un participante debe desembolsar es de 1 euro, por lo que las reglas marcan que es obligatorio hacer al menos dos apuestas simples, en el mismo día o en días diferentes.

¿Cuándo puedo jugar la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Para jugar, no solo se tiene la opción de hacer apuestas diarias: también existe la opción de hacerlas semanales. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana.

Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el domingo de esta semana.

Premios de la Bonoloto

Asimismo, en la Bonoloto existen varias categorías de acertantes. Los ganadores de primera categoría son aquellos que aciertan los seis números elegidos, es decir, la combinación entera. Se consideran acertantes de segunda categoría quienes adivinan cinco de las seis cifras y también un número complementario.

Este número es una extracción adicional en la que solo participan los acertantes de cinco números. Los diferentes premios y el bote para los ganadores de primera categoría se costean con el 55% de la recaudación total del sorteo.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).