[Bonoloto de hoy] Resultado y premios del sorteo del martes 16 de septiembre de 2025

La Bonoloto es uno de los pocos sorteos que se celebran en España a diario, de lunes a domingo, sin excepciones. Comprueba en laSexta.com si tienes los números premiados.

Después de la Bonoloto del lunes, llega el sorteo del martes. Porque sí, la Bonoloto es uno de los pocos sorteos que se celebran a diario. Sobre las 21:30h se celebra, en el salón de sorteos de SELAE, momento a partir del cual se dan a conocer los números premiados. La combinación ganadora del sorteo de Bonoloto del martes 30 de diciembre de 2025 la puedes consultar en laSexta.com, igual que la de muchos otros sorteos diarios:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Número complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

Bote y premios de la Bonoloto

El 55% del total del dinero recaudado por Bonoloto se destina a los premios y al bote de los acertantes de primera categoría. Porque en esta lotería existen diferentes categorías de acertantes: se consideran de primera categoría los jugadores que aciertan los seis números de la combinación.

Por su parte, los que adivinan cinco cifras y un número complementario son acertantes de segunda categoría. El número complementario se obtiene realizando una extracción por separado de las seis anteriores, y en su sorteo solo intervienen las apuestas de los jugadores que hayan acertado cinco de los seis números de la combinación diaria.

Igual que ocurre con otros sorteos, el bote de la Bonoloto aumenta según se suceden varios sorteos sin acertante de primera categoría. Así pues, el bote acumulado para este martes 30 de diciembre de 2025 es de 600.000 euros.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

Muchos jugadores de loterías consideran la Bonoloto una versión reducida de La Primitiva, debido a que los precios de sus apuestas son menores, pero sucede lo mismo con los premios, que también son más bajos. El funcionamiento de este sorteo es igual al de La Primitiva: para una apuesta simple, que cuesta 0,50 euros, hay que elegir seis números entre el 1 y el 49.

En cambio, en las apuestas múltiples se pueden jugar más números (un máximo de once), pero el coste de la participación es algo mayor. Como cada participación mínima cuesta 1 euro, se deben jugar por lo menos dos apuestas, el mismo día o en jornadas diferentes.

¿Cuándo se juega a la Bonoloto?

El sorteo de la lotería Bonoloto tiene lugar en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, todos los días a las 21:30h. En esta lotería se pueden realizar dos tipos de apuestas: diarias y semanales. En el caso de las diarias, la participación solo es válida durante el día en el que se ha comprado.

Por otro lado, las apuestas semanales son válidas para el día en sí y para el resto de las rifas de Bonoloto de la semana. Pero hay que tener en cuenta que la participación solo se puede utilizar esa semana en curso y no la siguiente. Es decir, si se compra un miércoles, solo será válida hasta el sábado de esa misma semana y no hasta el miércoles de la siguiente.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).