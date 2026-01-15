Bonoloto de hoy | Comprueba el resultado del jueves (15 de enero de 2026) que premia con 2 millones de euros

¡Menudo premio lleva la Bonoloto de este jueves! Sin ganadores en sus últimos sorteos, el de este 15 de enero lleva consigo un jugoso bote de 2 millones de euros para quien acierte con sus números ganadores.

Este jueves 15 de enero de 2026 se juega la Bonoloto de Loterías y Apuestas del Estado, que tras el sorteo del miércoles en el que no hubo acertantes de primera categoría, acumula 2 millones de euros como premio principal.

El sorteo se celebra a las 21:30 horas, momento a partir del cual conoceremos los números ganadores del día. Así, en la Bonoloto de este jueves 15 de enero, el resultado ganador ha sido:

Combinación ganadora: pendiente de confirmación

Complementario: pendiente de confirmación

Reintegro: pendiente de confirmación

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La mecánica de la Bonoloto es igual que la de La Primitiva, aunque en el caso del primer juego el coste de las apuestas y los premios no son tan altos.

En el juego de azar de la Bonoloto existen dos tipos de apuestas: la simple, en la que los participantes deben seleccionar seis números entre el 1 y el 49 y que tiene un precio de 0,50 euros por apuesta, y la múltiple, que permite jugar hasta un máximo de once números pero que tiene un precio mayor.

¿Cuánto cuesta la Bonoloto?

El coste mínimo que un participante debe desembolsar es de 1 euro, por lo que las reglas marcan que es obligatorio hacer al menos dos apuestas simples, en el mismo día o en días diferentes.

¿Cuándo puedo jugar la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días a las 21:30h, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado.

Para jugar, no solo se tiene la opción de hacer apuestas diarias: también existe la opción de hacerlas semanales. En el primer caso la participación vale para un único día, mientras que en el segundo es válida para el resto de los sorteos de la semana. Se debe tener en cuenta que, si se elige esta última opción, la participación solo sería válida para los días restantes de la semana en curso y no para los siete días siguientes. En este caso, si una participación múltiple se valida el jueves, solo será válida hasta el domingo de esta semana.

Premios de la Bonoloto

Asimismo, en la Bonoloto existen varias categorías de acertantes. Los ganadores de primera categoría son aquellos que aciertan los seis números elegidos, es decir, la combinación entera. Se consideran acertantes de segunda categoría quienes adivinan cinco de las seis cifras y también un número complementario. Este número es una extracción adicional en la que solo participan los acertantes de cinco números. Los diferentes premios y el bote para los ganadores de primera categoría se costean con el 55% de la recaudación total del sorteo.

___

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).