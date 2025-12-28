Bonoloto del domingo | Comprobar los resultados y premios del sorteo del 28 de diciembre de 2025

La semana llega a su fin con el último sorteo de la Bonoloto que es, además, la última Bonoloto en domingo del año. Aquí te ofrecemos los resultados del sorteo de este domingo, 28 de diciembre de 2025.

Esta semana ha sido más que una semana de sorteos: además de los que se celebran todos los días, como la Bonoloto, el Triplex o el Super Once, y los que se celebran diferentes días de la semana, el lunes arrancó con el más esperado de los grandes: el sorteo de la Lotería de Navidad. Y ahora cierra con los ordinarios, pero en una semana extraordinaria, porque es la última semana completa del año.

Los resultados de la Bonoloto del domingo 28 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Combinación ganadora: pendiente de sorteo

Complementario: pendiente de sorteo

Reintegro: pendiente de sorteo

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

El funcionamiento es similar al de La Primitiva: se premian seis números del 1 al 49, dando acceso al bote acumulado hasta la fecha. La segunda categoría es la de las apuestas de cinco números acertados más el número complementario, una extracción adicional. Aparte también se extrae un reintegro. A los premios se destina el 55% de la recaudación total.

En la Bonoloto se pueden hacer apuestas múltiples, seleccionando más de seis números. El límite de selección es de 11 números, y el importe a pagar aumenta con el número de cifras apostadas. El coste es de 0,50 euros por apuesta, aunque el precio mínimo para la participación es de 1 euro, por lo que es necesario hacer dos apuestas simples.

¿Cuándo se juega la Bonoloto?

Todos los días a las 21:30h se realiza el sorteo de la Bonoloto. Se pueden realizar apuestas dependiendo de los días que se pretenda que esté vigente.

Con las apuestas diarias, la participación corresponde a un único día, mientras que si se eligen las apuestas semanales, la participación sirve para el resto de los días de la semana. Por tanto, si la apuesta se valida a mitad de una semana, el sorteo semanal cubrirá únicamente hasta ese domingo y no hasta la mitad de la semana siguiente.

*ADVERTENCIA: LaSexta.com no se hace responsable en caso de errores u omisiones. Las únicas listas oficiales válidas de resultados de los diferentes sorteos son las que publican la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).