Nace IberCHECK, la alianza ibérica contra la desfinformación

IberCHECK es un proyecto de colaboración transfronteriza - laSexta, Newtral, Onda Cero y Público- para supervisar y difundir verificaciones de hechos en la Península Ibérica.

IberCHECK es una iniciativa colaborativa impulsada por Newtral junto a laSexta, Onda Cero y Público (Portugal) que nace con la vocación de reforzar la visibilidad y el impacto del contenido verificado en España y Portugal. El proyecto apuesta por una cooperación sólida y multiplataforma entre organizaciones de verificación, emisoras y medios digitales, con el fin de amplificar el alcance de la información contrastada y hacerla llegar a audiencias cada vez más amplias.

Esta alianza surge en un contexto en el que la desinformación se ha convertido en una amenaza creciente para las sociedades democráticas, al erosionar la confianza pública y distorsionar los flujos de información esenciales. Los equipos de verificación afrontan el reto de escalar su trabajo y mantener su relevancia en un entorno donde los contenidos falsos circulan con gran rapidez y logran, con frecuencia, una difusión masiva. IberCHECK responde a esta realidad con un objetivo claro: llevar las verificaciones más allá de los canales tradicionales y reforzar la colaboración transfronteriza para monitorizar y difundir contenidos verificados en toda la Península Ibérica.

Para lograrlo, el proyecto se centra en ampliar el alcance y maximizar el impacto del contenido verificado mediante acciones coordinadas en distintos entornos mediáticos. Por un lado, busca mejorar la participación y la accesibilidad a través de formatos atractivos y adaptados a múltiples plataformas. Por otro, pretende reforzar la difusión mediante medios de referencia en radio y televisión tanto en España como en Portugal, al tiempo que integra a creadores de contenido digital, como podcasters e influencers, para extender la red de distribución. Además, impulsa la alfabetización mediática y la implicación de la comunidad como herramientas clave para fortalecer la resiliencia social frente a la desinformación a largo plazo.