'Testex' es un medicamento vital para los hombres transexuales, pero la dosis de 250 miligramos está desabastecida en España. La única opción es una ampolla de 100 miligramos que al no llegar a las hormonas necesarias obliga a pincharse incluso cada semana, una alternativa que también se esta agotando y que se consigue con cuentagotas.

Izan Parra, hombre trans, explica que "puedes tener la suerte de llegar a la farmacia y que tengan una porque estaba ahí y no fueron a recogerla porque la habían reservado o puedes tener mala suerte y no poder pincharte el día que te tienes que pinchar".

Un equipo de laSexta Noticias lo comprueba acompañando a Izan a la farmacia, allí la farmacéutica le dice que "'Testex' está en desabastecimiento".

El ministerio de Sanidad prometió el año pasado reestablecer su suministro a mediados de enero. Ahora, ha asegurado a laSexta que están trabajando para intentar tener un volumen alto de 'Testex 250' a finales de abril, pero no pueden prometer normalizar el suministro.

Leo Mulio, psicólogo de la fundación Daniela, destaca que se está "con muchas inseguridades ya no sólo a nivel de ansiedad y de incertidumbre, sino también a nivel de salud física". Ethan Alcáraz, hombre trans, afirma que "son hormonas y no caramelos" y que "no se pueden dejar de tomar, las ha puesto el endocrino y hay que pincharlas cada cierto tiempo".

La falta de hormonas perjudica también a las mujeres. Para ellas existen alternativas, que los hombres no tienen, por eso el colectivo trans pide soluciones urgentes.