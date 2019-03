La paradoja del presidente machista: ¿cómo ha logrado Trump recabar un notable apoyo de las mujeres de EEUU?

La victoria de Trump en Estados Unidos ha destapado viejas heridas que no sólo sacuden el carácter racista y xenófobo presentado en diferentes estados del país norteamericano. Igual de preocupantes se muestran ante el mundo sus declaraciones machistas, que le han ocasionado más de un disgusto ante los medios de comunicación.

Porque el nuevo presidente de EEUU no ha adquirido su fama por ser precisamente respetuoso con las mujeres. Para el recuerdo lejano queda un escandaloso intercambio de impresiones en 2005 con Billy Bush, hijo del expresidente norteamericano, en el interior de un autobús que se dirigía a los estudios donde se grababa 'Hollywood Access', un programa de entretenimiento.

En aquel encuentro telefónico, el ahora dirigente estadounidense afirmaba que "cuando eres una celebridad [las mujeres] te dejan hacer lo que quieras. Puedes hacer lo que quieras. Agarrarlas por el coño. Puedes hacer de todo". Aquella controvertida conversación no pareció afectarle ante las urnas frente a las miles de personas que protestaron tras su toma de posesión.

Más allá de la polémica filtración, pese a las acusaciones de agresión sexual y su predominante posición misóginas, el magnate republicano conquistó la Casa Blanca gracias en parte al voto femenino. Si bien las encuestas inclinaban en este aspecto la balanza en favor de Hillary Clinton, más del 50% de las mujeres blancas llevó a Trump a la Presidencia de EEUU. Pero ¿por qué ni siquiera sus declaraciones machistas han afectado al apoyo que expuso el sector femenino a su candidatura?

"En el pasado, y aún ahora, dice y hace cosas que no me gustan much. Pero por mí, por mi familia y mi pueblo, él era la mejor opción", afirma la promotora inmobiliaria Shelley, residente en Wilmington, una ciudad que naufraga en una profunda crisis económica y que sigue viendo en Trump la oportunidad de un futuro mejor. Pero no es la única mujer que, pese a torcer el gesto al tratar este espinoso asunto, lo deja pasar.

"Todos cometemos errores y tal vez él ha visto lo erróneo de sus maneras. Con suerte, ha cambiado algunas cosas y comentarios sobre las mujeres", considera una mujer que forma parte de la comunidad negra y que prefiere hacer oídos sordos ante lo que, cree, tiene menor importancia frente las posibilidades que abre Trump en la mejora de su calidad de vida. Aquí, incluso, hay mujeres que aluden al contexto para justificar las polémicas palabras del político republicano.

"Yo no me siento ofendida. La prensa lo ha hecho más. Muchas de estas mujeres que salieron diciendo cosas feas... eran mentiras", asevera Betty Rivas, mujer que llegó a alzarse como uno de los mayores iconos latinos en apoyo a Trump. Porque en Estados Unidos nada llega a ser lo que parece. Así se demuestra, al menos, en los numerosos apoyos que han alzado a Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pese a la controversia que ha rodeado al líder republicano desde su postulación como candidato a presidir la Casa Blanca hasta su victoria en las elecciones presidenciales.