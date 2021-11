La Lotería de Navidad de este año traerá consigo novedades a la hora de abonar los premios a los ganadores. Así lo anunció el presidente de Loterías y Apuestas del Estado, Jesús Huerta Almendro, en la presentación de la tradicional campaña publicitaria del Sorteo Extraordinario de Navidad.

Este año, todos los premios de hasta 2.000 euros se podrán cobrar a través de Bizum, y no solo en las administraciones. "Se trata de una apuesta por la innovación y por ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes y a nuestros puntos de venta ante las limitaciones de movimientos de efectivo", ha señalado Huerta.

De esta manera, podrán abonarse a través de este nuevo sistema las numeraciones que queden premiadas de la siguiente forma:

Número anterior y posterior al 1º premio: 2.000 euros el décimo

Número anterior y posterior al 2º premio: 1.250 euros el décimo

Número anterior y posterior al 3º premio: 960 euros el décimo

Centenas del 1º, 2º y 3º premio: 100 euros el décimo

Centenas del 4º premio: 100 euros el décimo

Con las dos últimas cifras del 1º, 2º y 3º premio: 100 euros el décimo

Reintegro: 20 euros el décimo

El mítico sorteo del 22 de diciembre se celebrará de nuevo en el Teatro Real de Madrid y, respecto a la vuelta de público tras la pandemia, Huerta todavía no ha querido pronunciarse. "No me gustaría precipitar nada porque yo creo que, como hicimos el año pasado, tenemos que estar en cada momento, día a día pendientes a la situación sanitaria. La realidad de los días cuando se acerque el sorteo, que nosotros informaremos con tiempo suficiente, marcará las condiciones en las que se producirá este año", ha apuntado. Si bien, ha asegurado que su "ilusión y deseo" es que se celebre con público, "sea con aforo, restringido o como sea".

Este sorteo repartirá un total de 2.408 millones de euros en premios, la misma cantidad que el año anterior. La emisión consta de 172 series de 100.000 números cada una. Entre los premios repartidos por la Lotería de Navidad destaca el popularmente conocido como 'Gordo' de Navidad, el primer premio, de 400.000 euros al décimo. El segundo premio será de 125.000 euros al décimo y el tercero repartirá 50.000 euros al décimo. Además, hay dos cuartos de 20.000 euros y ocho quintos de 6.000 euros al décimo. El importe del décimo sigue siendo de 20 euros.