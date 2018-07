Iñaki Gabilondo: “Entendería que la gente que se lo ha creído me quiera prender fuego”

Nos hubiese gustado contar la verdadera historia del 23F, pero no ha sido posible. El Tribunal Supremo no autoriza la consulta del sumario del juicio hasta que hayan transcurrido 25 años desde la muerte de los procesados o 50 años desde el golpe. ‘Operación Palace’ es una historia de Jordi Évole, que posiblemente no será ni la última ni la más fantasiosa.

