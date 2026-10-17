La izquierda fracasa en su intento de unidad para las elecciones: la guerra interna estalla en plena carrera hacia el 29N

El contexto Por mucho que han intentado levantar los ánimos, la puesta de largo del Frente Amplio ha estado marcada por el sonoro fracaso de las negociaciones con Podemos para unir a las izquierdas. "¡Aquí no se rinde nadie! ¡Cabeza alta! ¡Lo vamos a lograr!", ha proclamado Bustinduy, en un intento de transmitir optimismo.

Frente Amplio y Podemos no lograron un acuerdo para las elecciones del 29N, salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias. Tras semanas de negociaciones fallidas, ambas formaciones se dirigieron a sus seguidores en actos separados, con mensajes distintos. Pablo Bustinduy del Frente Amplio intentó transmitir optimismo pese al desacuerdo, destacando la necesidad de unir a la gente más que a los partidos. Desde Podemos, Ione Belarra e Irene Montero lamentaron la falta de unidad, responsabilizando al Frente Amplio. Ada Colau defendió que se intentó negociar hasta el final. El Frente Amplio mostró optimismo y respaldo a Colau como candidata, buscando centrarse en su proyecto político y dejar atrás las negociaciones fallidas.

Una vez más, han sido incapaces de ponerse de acuerdo. Finalmente, Frente Amplio y Podemos concurrirán por separado a las elecciones del 29N, salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias. Tras semanas de tira y afloja, las negociaciones han fracasado y este sábado ambas formaciones se han dirigido a los suyos por separado, en dos actos marcados por mensajes muy distintos ante la ruptura.

Por mucho que han intentado levantar los ánimos, la puesta de largo del Frente Amplio ha estado marcada por el sonoro fracaso de las negociaciones con Podemos para unir a las izquierdas. "¡Aquí no se rinde nadie! ¡Cabeza alta! ¡Lo vamos a lograr!", ha proclamado Pablo Bustinduy, en un intento de transmitir optimismo pese al desacuerdo.

El mensaje del Frente Amplio ha pasado por mirar hacia delante: "Se acabó el tiempo de unir a los partidos. Empieza el tiempo de unir a la gente", ha defendido Emilio Delgado, en una jornada en la que la formación ha buscado dejar atrás las negociaciones fallidas y centrarse en su proyecto político.

Desde Podemos, sin embargo, han reconocido el fracaso del intento de unidad, pero han responsabilizado a las formaciones del Frente Amplio de que no haya sido posible. Ione Belarra ha lamentado que Sumar se negara a participar en unas primarias, mientras que Irene Montero ha señalado que "lo que nos ha alejado en los últimos años no se ha resuelto para estas elecciones".

Más sutiles han sido los mensajes desde el otro lado. Ada Colau ha defendido que el Frente Amplio tendió la mano hasta el último momento: "Hasta el último minuto se ofreció todo, se tendió la mano. Pero si alguien no se quiere sentar a una mesa, no se le puede obligar".

Con ese mensaje, el Frente Amplio ha tratado de pasar página y mostrar su respaldo a Colau como candidata. "Orgullosamente, la primera presidenta del Gobierno será la alcaldesa de Barcelona, ¡endavant Ada Colau!", ha proclamado Ernest Urtasun, en un acto en el que los dirigentes han cerrado filas en torno a su apuesta electoral.

El ambiente ha sido optimista y combativo, con llamamientos a seguir adelante pese a las dificultades. "Que nadie nos frene, que nadie nos dé por vencidas. ¡Adelante el Frente Amplio! ¡A por ellos!", ha reivindicado Verónica Barbero. Un tono que ha contrastado con el fracaso de unas negociaciones que han marcado la agenda política de los últimos días, aunque no hayan ocupado el centro del acto. "No estamos aquí para ajustar cuentas con nadie. Ni para contar quién hizo qué. Estamos aquí para ganar el futuro", ha insistido Delgado, en una declaración que resume la estrategia de la formación: evitar que la ruptura con Podemos eclipse el lanzamiento de su proyecto.

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