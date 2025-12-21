El 'instante astronómico' de las elecciones de Extremadura: si vas a votar a esta hora, entrarás en otoño y saldrás siendo invierno

La entrada de un colegio electoral en Plasencia a primera hora del 21 de diciembre durante las elecciones de Extremadura.

Llega el solsticio de invierno mientras miles de extremeños y extremeñas acuden a las urnas en una jornada electoral marcada por el frío. Descubre cuál será la hora clave para ir a votar si quieres una anécdota 'extra'.

Las elecciones autonómicas llegaban por adelantado a Extremadura dándose una serie de casualidades que les otorgan un 'toque diferente' al resto de años.

Este 2025, las elecciones extremeñas llegan un 21 de diciembre, tan solo un día antes del tradicional sorteo de la Lotería de Navidad, lo que además abre la puerta a una jornada de fiestas en las que, quizás, más de un extremeño o extremeña haya tenido que mover un poco la agenda para poder votar de manera presencial este domingo.

Hay quien ha elegido votar por correo, a pesar de la sombra del "pucherazo" alimentada por el PP ante el robo de votos en una oficina de Correos de Badajoz. Pero aquellas personas que elijan emitir su voto en el colegio electoral correspondiente, deben conocer una referencia temporal clave si acuden durante la tarde.

El invierno llega a Extremadura en plena jornada electoral

Este domingo 21 de diciembre comienza el invierno astronómico, también conocido como solsticio de invierno. El hemisferio norte se prepara así para la época más fría del año y, en ese hemisferio, efectivamente, se encuentra Extremadura.

El invierno inicia oficialmente a las 16:03 horas este 2025, lo que implica que todo aquel que entre al colegio electoral antes de dicha hora entrará siendo otoño... Y con toda probabilidad saldrá ya siendo invierno

¿Diferencias? Lo más probable es que no se aprecie ninguna, porque el frío llegaba ya especialmente desde la noche del sábado al domingo, y los extremeños y extremeñas ya se habrán despertado con temperaturas cercanas a los cero grados (y con seguridad no superen los 8ºC de máxima).

¿Hará más frío a partir de las 16:03 horas? ¿Comenzará a nevar a las 16:04 h? Lo más seguro es que nadie note la diferencia, pero quien tenga esta información podrá compartir la anécdota con aquellos compañeros de colegio electoral con los que coincidan antes o después de emitir su voto.

El Observatorio Astronómico Nacional calcula que este invierno durará 88 días y 23 horas, llegando a su fin ya en 2026 (el 20 de marzo, para ser más exactos).

