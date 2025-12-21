Sánchez dice que Gallardo ha hecho "un gran trabajo" a pesar del hundimiento socialista en Extremadura

El contexto El PSOE, en el que fuese uno de sus grandes bastiones, ha perdido 10 escaños con respecto a los 28 obtenidos por Fernández Vara en 2023.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha realizado su primera valoración de las elecciones en Extremadura. De unas elecciones en las que el PSOE, con Miguel Ángel Gallardo como candidato a la Junta, se ha hundido con 18 escaños, 10 menos de los obtenidos en 2023 por Guillermo Fernández Vara.

A pesar del batacazo en las urnas, Sánchez ha querido afirmado que Gallardo ha realizado "un gran trabajo", además de dar la enhorabuena a María Guardiola por ganar unos comicios en los que, eso sí, se queda sin esa deseada mayoría absoluta.

Así reza el mensaje que el presidente ha compartido en sus redes sociales: "Enhorabuena a María Guardiola por su resultado en las elecciones de Extremadura. Felicidades a Gallardo por el gran trabajo realizado y gracias a quienes han confiado en el PSOE de Extremadura".

"Nuestro partido será siempre garante de los servicios públicos, la igualdad y el progreso", ha concluido Sánchez en sus primeras declaraciones tras los resultados en la comunidad extremeña.

Unos que han puesto en el foco a Gallardo. A un Gallardo, imputado y procesado, que se ha quedado lejísimos de los resultados cosechados por Fernández Vara. A un Gallardo, a un PSOE, que se hunden en el que hasta hace no mucho era de sus grandes y principales bastiones en España junto con Andalucía.

A pesar de todo, el candidato socialista ha descartado dimitir y apunta incluso a Guardiola, de quien dice "ha fracasado" tras una convocatoria electoral basada "en una mentira que se ha confirmado".

"La pregunta es para qué han servido estas elecciones. Guardiola las convocó para tener una mayoría absoluta y no quiso ni negociar los presupuestos. Precipitó todo para convertir Extremadura en un experimento que ha fallado", ha dicho Gallardo.

Un Gallardo que apunta a que ahora hay "mayor bloqueo e inestabilidad": "Lo que se ha producido es un engorde de la ultraderecha. Ahora no sabemos ni si habrá Gobierno en Extremadura. Quien tiene que analizar estos resultados es Guardiola. Hay un fracaso de Guardiola".

"No es solo el PSOE el que ha bajado en votos. El PP ha bajado unos 40.000 con respecto a las últimas elecciones", ha expresado un Gallardo que, de momento, descarta dimitir.

Sin embargo, fuentes socialistas a laSexta apuntan a que a Gallardo hay que darle tiempo porque está noqueado. Según cuentan, están convencidos de que cuando vea con claridad los resultados verá que son malos y que no hay paliativos.

Feijóo: "Extremadura no quiere sanchismo"

Feijóo, por su parte, ha hecho una lectura en clave nacional de los resultados extremeños: "Extremadura ha dicho que no quiere más sanchismo. Se cae el relato de Sánchez y el cambio en España está más cerca".

A pesar de la victoria de Guardiola, tan solo ha subido un escaño (29) con respecto a las elecciones de 2023 y necesitará a Vox para gobernar. La ultraderecha ha subido seis escaños con respecto a hace dos años y medio y se han ido hasta los 11.

