Resultado de las elecciones de Extremadura 2025 en Plasencia

En 2023, en Plasencia ganó el Partido Popular con bastante diferencia sobre el PSOE. Consulta en laSexta.com los resultados de la ciudad que vio nacer al recientemente fallecido Robe Iniesta.

ESCRUTINIO: 100%

Actualizado a las: 22:13

      Partido % Votos
      PP 44.01 8,305
      PSOE 21.25 4,010
      VOX 17.23 3,252
      PODEMOS-IU-AV 11.86 2,239
      NEX 1.3 247
      EXTREMADURA UNIDA 0.85 161
      JUNTOS-LEVANTA 0.83 158
      PACMA 0.63 120
      MUNDO+JUSTO 0.29 55
      Cs 0.21 40
      UED-SyT 0.18 34

      Participación: 58.49%

      -3.0 %
      Votos contabilizados: 19,210 100%
      Abstenciones: 13,632 41.5%
      Votos en blanco: 248 1.31%
      Votos nulos: 341 1.77%

      Las encuestas auguraban buenos resultados para PP y Vox en estas elecciones extremeñas, y los primeros sondeos disparan sus estimaciones. El inicio del escrutinio de los votos de esta jornada electoral en Extremadura ha comenzado al cierre de los colegios electorales y aunque se prevé que no tarden mucho los resultados en ser más o menos definitivos, no hay que olvidar que los primeros datos pueden ser engañosos.

      En el módulo sobre estas líneas puedes consultar, en tiempo real, cómo van los resultados en Plasencia, la ciudad natal del recientemente fallecido Robe Iniesta, líder de Extremoduro, que consiguió unir a todos los partidos en torno a su figura. Aquí, en 2023, el Partido Popular (PP) ya ganó, con una considerable diferencia con el PSOE: 8.492 votos para los populares frente a 6.227 para los socialistas, lo que en porcentaje se traduce en un 43,51% frente a un 31,9%.

