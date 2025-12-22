Miguel Ángel Gallardo dimitirá este lunes por la tarde tras la debacle del PSOE en Extremadura

¿Por qué es importante? El peor resultado de los socialistas en Extremadura motiva la salida de Gallardo, que dejará en manos de una gestora al partido y fijará un congreso extraordinario, según informa 'elDiario.es'.

Se acabó la etapa de Miguel Ángel Gallardo al frente del PSOE de Extremadura. El batacazo de los socialistas en las elecciones ha motivado la decisión de dimitir del candidato de la formación al 21-D, según avanza 'elDiario.es'.

Se espera que Gallardo presente su dimisión en la tarde de este lunes ante la dirección regional del partido, así como la constitución de una gestora y la fecha de un congreso extraordinario que ha sido pactado directamente con Ferraz, concretamente con Rebeca Torró, secretaria de Organización de los socialistas.

Tras conocer los resultados del paso por las urnas de los extremeños, el presidente de la Diputación de Cáceres y exsecretario general del PSOE en esta provincia, Miguel Ángel Morales, exigió la dimisión de Gallardo tras el "desastre absoluto" de las elecciones.

En esta cita electoral el PSOE perdió 10 escaños, quedándose en 18 de los 28 que tenía, en lo que ha sido el peor resultado de este partido en su historia en Extremadura, donde siempre había sido la formación más votada.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado que lo que demuestran los resultados de las elecciones extremeñas es que "el PP no es nadie sin Vox" y que Alberto Núñez Feijóo "no tiene futuro" sin Santiago Abascal.

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la ejecutiva nacional en la que los socialistas han analizado los resultados de las elecciones extremeñas, en las que perdieron diez escaños, Mínguez ha reconocido los malos datos del partido, pero ha defendido la labor de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, quien hoy ha convocado a una reunión de la ejecutiva extremeña para analizar su futuro al frente del partido, una decisión que respetarán en Ferraz.

Mínguez ha destacado que entre los objetivos de la candidata popular, María Guardiola, era lograr una mayoría absoluta y que ahora el PP es "más rehén de Vox" en la región, al tiempo que ha recordado que cada pacto entre ambas formaciones significan "recortes" de derechos.

