El mensaje a Feijóo de un socialista relevante: "Enhorabuena por el grandísimo resultado. Muy malo para mi partido, pero es lo mejor para España"

Los detalles Según ha podido saber laSexta, el líder del PP recibió un mensaje de un socialista en activo relevante felicitándole por la victoria de María Guardiola en las elecciones en Extremadura.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, conversa por teléfono tras una sesión plenaria en el Congreso
Los mensajes de felicitación no han tardado en llegar al teléfono móvil del líder del PP. Entre los mensajes que Alberto Núñez Feijóo ha recibido en las últimas horas ha llamado la atención el de un socialista en activo relevante que le ha dado la enhorabuena por la victoria de María Guardiola en Extremadura, según ha podido saber laSexta.

El mensaje dice lo siguiente: "Enhorabuena por un grandísimo resultado de tu partido. Malo, muy malo para el mío, pero es lo mejor para España". El líder del PP lo ha contado a puerta cerrada durante la Junta Directiva Nacional de los 'populares', que ha servido de celebración tras la victoria de Guardiola en las elecciones.

Este lunes, Feijóo ha hablado de unos resultados "contundentes" que han castigado, dice, a un Gobierno central construido sobre la "mentira y la corrupción". "Los ciudadanos han hablado con contundencia y nosotros debemos actuar en consecuencia. Debemos proceder con la responsabilidad y la proporcionalidad que nos han dictado, todos", ha aseverado Feijóo.

Esa petición de responsabilidad y proporcionalidad iba dirigida a Vox, a los que ha asegurado que si siguen ligados a este Gobierno de "corrupción", correrán su misma suerte en el futuro: "O se salen de ahí o cargarán con la vergüenza y pagarán por haber consentido todo esto".

Feijóo ha dado la enhorabuena a Guardiola por una victoria "incontestable" que ha colocado al partido como primera fuerza política destacada, sumando más votos que toda la izquierda, con una "diferencia histórica" con el PSOE.

