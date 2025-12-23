Guardiola no descarta que Vox entre en el gobierno extremeño aunque recuerda que "no aguantaron ni un año"

Los detalles La 'popular' ha lamentado la "campaña de ataque constante" de la ultraderecha contra ella y su partido, pero ha tendido la mano a Abascal para "hablar de lo que necesita Extremadura".

María Guardiola, presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, no descarta la entrada de Vox en su ejecutivo, aunque recuerda que anteriormente no duraron ni un año en el Gobierno. Guardiola enfatiza la necesidad de un compromiso serio y de gestión, destacando que aún no ha conversado con Santiago Abascal ni con el candidato extremeño de Vox. Lamenta la campaña de ataques de Vox hacia ella y el PP, y señala que el 43,2% de los extremeños desean su continuidad como presidenta. Por su parte, Ignacio Garriga, vicepresidente de Vox, insta al PP a decidir entre un pacto para un cambio total en Extremadura o buscar una abstención del PSOE. Vox no descarta entrar en el gobierno, pero se centra en revertir políticas ecológicas y reducir impuestos, destacando su crecimiento electoral como reflejo de su éxito en las elecciones.

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, no cierra la puerta a que Vox entre en su ejecutivo, aunque ha recordado que este partido ya entró en el Gobierno "y no aguantaron ni un año". Así, ha apuntado que "si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión de trabajo", para lo que tendrán que hablar.

"Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía", tras lo que ha apuntado que no sabe si tendrá que hablar "con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones", tras lo que ha señalado que le gustaría "hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos".

Respecto a su relación con el presidente de Vox, Santiago Abascal, Guardiola ha lamentado en una entrevista en la Cope la "campaña de ataque constante" que han realizado hacia ella y el PP, tras lo que ha recordado que "el enemigo desde luego no es quien ha llegado hace dos años y medio a un gobierno regional, cambiando casi cuarenta años de políticas socialistas", ha dicho.

"Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de cinco minutos con él personalmente", ha apuntado la presidenta extremeña, quien ha considerado que "se han equivocado de adversario claramente, pero bueno, ha sido su estrategia de campaña intentar quitarnos parte de nuestro electorado" tras lo que ha considerado que "estarán satisfechos por el crecimiento que han recibido".

Ante esta situación, Guardiola ha considerado que a la hora de negociar "hay que poner en la balanza el resultado electoral en su conjunto", tras lo que ha recordado que el 43,2 por ciento de los extremeños quieren que ella siga siendo la presidenta y que gobierne "con estabilidad una región que necesita y mucho políticas que estaban revirtiendo una situación pues donde Extremadura estaba a la cola".

Vox habla de "proporcionalidad" tras sus buenos resultados

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha desvelado que Óscar Fernández, el candidato de su partido en los comicios, en los que Vox salió reforzado con seis asientos más en la Asamblea de Extremadura, "está esperando la llamada" del PP, al que ha instado a "decidir" si prefiere un acuerdo "para un cambio total y absoluto" en Extremadura o se inclina por conseguir una abstención del PSOE.

En caso de que el PP quiera pactar con los de Santiago Abascal, el dirigente de Vox ha insistido en que no descartan ningún escenario, incluido entrar en ese eventual gobierno, pero ha subrayado que están centrados en revertir las políticas ecológicas, las que, a su juicio, promueven la inmigración masiva, bajar los impuestos y garantizar un futuro a los jóvenes extremeños y no en "buscar sillones".

"No nos estamos poniendo límites en la negociación, más allá de hacer valer los votos de los extremeños y reflejar el resultado electoral, que es que el gran ganador fue Vox", ha explicado Garriga. "A partir de ahí, si Guardiola lo decide, abriremos todas las oportunidades que se pongan sobre la mesa", ha agregado en Mediaset.

Después, en una entrevista en Antena 3, Garriga ha hablado de "proporcionalidad" a la hora de llegar a un acuerdo con el PP y ha señalado que el resultado electoral, nacido de "un órdago del PP que les ha salido mal porque Vox ha salido reforzado", abre un "futuro tablero para las negociaciones" distinto al escenario de antes de los comicios.

Además, el dirigente de Vox ha asegurado que no tiene "ninguna duda" de que el PP y el PSOE podrían acordar una abstención de los segundos en Extremadura porque "ya han pactado muchas cosas" y "comparten muchas ideas". En este punto ha querido diferenciar a Vox, que ha puesto en marcha "una enmienda a la totalidad" a sus políticas bipartidistas.

