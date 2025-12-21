La Guardia Civil investiga dos nuevos intentos de robo en oficinas de Correos en Extremadura horas antes de las elecciones

Los detalles Las instalaciones afectadas se ubican en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, donde los presuntos autores no han logrado llevarse votos por correo.

La Guardia Civil investiga dos intentos de robo en oficinas de correos en Malpartida de Cáceres y Alagón del Río. En ambos casos, los ladrones no lograron sustraer dinero ni votos por correo. En Malpartida, el intento ocurrió alrededor de las 06:45 horas, pero no se llevaron nada. En Alagón del Río, los delincuentes no lograron entrar a la oficina postal, pero sí al edificio consistorial anexo, donde robaron una pequeña cantidad de dinero. Estos intentos se suman a cinco robos en Badajoz, destacando el de Fuente de Cantos, donde se llevaron 14.000 euros y 124 votos por correo.

Horas antes de pasar por las urnas, Extremadura vivía dos nuevos incidentes. La Guardia Civilinvestiga dos intentos de robo ocurridos este domingo en sendas oficinas de correos ubicadas en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Alagón del Río, donde los presuntos autores no han logrado llevarse dinero ni votos por correo.

Fuentes de la Benemérita han explicado que ambos sucesos se han producido durante la madrugada de este domingo. En Malpartida de Cáceres, municipio de unos 4.000 vecinos, se ha registrado alrededor de las 06:45 horas una tentativa de robo en la oficina de Correos, lugar hasta el que se han personado agentes de la Guardia Civil.

Tras acceder a la oficina junto a responsables de Correos, han comprobado que no se ha producido la sustracción de ningún objeto ni cantidad alguna, "ni se han visto afectados los votos por correos", han informado las mismas fuentes.

En Alagón del Río, de poco más de 900 vecinos, los agentes han explicado que los presuntos autores han intentado forzar la puerta de entrada a la oficina postal, si bien no han logrado acceder.

Sin votos robados

Sin embargo, sí han logrado entrar al edificio consistorial, anexo a la oficina de Correos, donde se han llevado "una mínima cantidad de dinero". De su lado, la Guardia Civil mantiene abiertas las diligencias y desde Correos han reforzado la seguridad en plenas elecciones.

Por su parte, José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura ha explicado ante los medios que estos sucesos no han tenido impacto en el proceso electoral: "Durante la pasada noche y la madrugada de hoy se han registrado dos incidentes en oficinas de Correos que no han tenido impacto alguno en el proceso electoral ni en los sobres por correo. El proceso electoral se está desarrollando hasta el momento con plenas garantías desde el punto de vista de la seguridad".

"Puedo confirmar que se ha garantizado la correcta constitución de las cerca de 1.400 mesas electorales en toda la comunidad autónoma", ha señalado Quintana, tras anotar que "únicamente" se ha producido una "incidencia puntual" relacionada con una "falta inicial de papeletas" en "algún colegio". No obstante, dicha situación, ha aclarado Quintana, "ha sido resuelta con rapidez por la autoridad electoral competente, sin tener mayor trascendencia".

Estos dos intentos de robo se suman a los cinco ocurridos en los días finales de la campaña electoral en municipios de la provincia de Badajoz, principalmente en la oficina postal de Fuente de Cantos, donde los presuntos autores se llevaron la caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo.

Tras localizar la caja fuerte ya forzada en un paraje de Talavera la Real, la Guardia Civil no encontró el dinero y los votos fueron localizados esparcidos en la zona.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.