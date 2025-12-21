Después de estas elecciones, ¿Extremadura vuelve a votar en 2027 o en 2030?

Las elecciones del 21D son adelantadas: tienen lugar dos años y medio después de las últimas (2023), por lo que María Guardiola (PP) no ha agotado legislatura. Después de esto, ¿cuándo vuelven a votar los extremeños?

Cuando los extremeños acudieron a las urnas en 2023 lo hicieron pensando que sería la última vez —al menos, en términos autonómicos— en cuatro años. Porque cuando tienen lugar unos comicios, lo habitual es que la legislatura tenga una duración de cuatro años. Sin embargo, cuando en octubre María Guardiola (PP) no pudo aprobar los Presupuestos, tampoco con el apoyo de Vox, tuvo que disolver la Asamblea y convocar comicios adelantados: su legislatura quedaba finalizada dos años y medio después de empezar. Ahora, cabe preguntarse... ¿habrá que volver a votar cuando finalice la legislatura original? ¿O se 'resetea' y empieza de cero?

Aunque a priori parece que la respuesta puede ser sencilla, no lo es tanto. En 2023, cuando se celebraron las elecciones autonómicas y municipales, tuvieron lugar todos los comicios locales y los autonómicos de la mayor parte de las comunidades, salvo las autonomías históricas (Galicia, País Vasco, Cataluña y Andalucía), aunque tampoco Castilla y León. Las primeras van 'por libre', descolgadas del resto de procesos, gracias a sus estatutos de autonomía. Las demás... depende de cada estatuto. Castilla y León y Madrid celebraron elecciones adelantadas en 2022, y en 2023 sólo repitió Madrid, pero no Castilla y León, que las vuelve a celebrar en 2026. Y la razón está en los mismos documentos: sus estatutos de autonomía.

En el caso madrileño, el estatuto prevé que incluso adelantando elecciones, "la nueva Cámara que resulte de la convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria", por lo que cuando se adelantan elecciones en Madrid, se vuelve a votar no cuando terminen los cuatro años de la Asamblea surgida de los comicios adelantados, sino cuando debería haber terminado la surgida de las primeras elecciones.

En el caso de Extremadura, hay ciertas discrepancias entre normativas, aunque en este punto hay que tener en cuenta la jerarquía normativa. El estatuto de Extremadura fue modificado en 2011 para que, en caso de adelantar elecciones, se abrieran nuevos ciclos, por lo que las legislaturas surgidas de elecciones adelantadas pasaron a tener una duración de cuatro años, a contar desde esas elecciones adelantadas.

El reglamento del Parlamento extremeño, sin embargo, no se ha actualizado (por ahora), aunque el pasado mes de octubre la Mesa ya admitió a trámite la propuesta del PP para reformarlo y garantizar que las legislaturas duren cuatro años, también después de procesos electorales adelantados. Aun con estas discrepancias, el Estatuto de Extremadura tiene rango de ley orgánica mientras que el reglamento de la Asamblea extremeña, de ley ordinaria, por lo que el primero prevalece sobre el segundo.

Con toda esta información, podemos afirmar que los extremeños no tendrán que votar hasta 2030, cuando se cumplan cuatro años de las últimas elecciones, siempre y cuando la legislatura que surja del 21D se agote. De no hacerlo, quien ostente la Presidencia de la Junta tendrá que disolver la Asamblea, volver a convocar elecciones y entonces, los extremeños tendrán que volver a votar.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.