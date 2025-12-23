Azcón descarta que Vox quiera entrar al gobierno de Aragón: "Se sienten cómodos en la oposición"

Entre líneas El presidente de Aragón ha cargado por un lado contra la ultraderecha por "salirse de los gobiernos" y estar más cómodo sin tomar "decisiones difíciles" y por otro contra la "polarización" a la que el presidente Sánchez, según él, les está abocando.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, afeó este martes la actitud de Vox y sus exigencias para apoyar investiduras o presupuestos al señalar que "se siente cómodo en la oposición", por lo que recordó que "solo desde los gobiernos se consigue cambiar". Tras reconocer que la formación de Santiago Abascal "está capitalizando el cabreo que Sánchez genera", dejó claro que "la única fórmula de que el cabreo tenga sentido es que haya partidos que seamos capaces de hacerlo desde el Gobierno".

Así se pronunció el candidato del PP en una entrevista en esRadio, en la que comenzó apuntando que firmaría el 43% de votos obtenido por María Guardiola en Extremadura "sin ningún género de dudas", aunque reconoció que en una comunidad como la suya, con un "multipartidismo histórico", sería un "resultado histórico". Eso, a pesar de que la candidata popular a presidir la Junta necesita la abstención de Vox, que ya avisó de que no permitirá que se "invisibilicen" sus once escaños.

Azcón, que tuvo que adelantar elecciones al 8 de febrero al no alcanzar un acuerdo para sacar adelante los presupuestos con Vox, aprovechó para recordar "una de las grandes diferencias que hay entre el Partido Popular y Vox": "Unos estamos dispuestos a gobernar con resultados y Vox se siente cómodo en la oposición".

"No es que no seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre algunas políticas, la diferencia fundamental es que Vox se salió de los gobiernos y sabe que el Partido Popular va a seguir tomando las decisiones que sean difíciles cuando estás en un Gobierno. Pero es verdad que solo desde los gobiernos se consigue cambiar", dijo.

Un crecimiento, el de Vox en las elecciones extremeñas (ganó seis escaños), que el presidente aragonés achacó al presidente del Gobierno: "Está capitalizando el cabreo que Sánchez genera. El, la polarización a la que nos está llevando a la política el Partido Socialista, está alimentando a los extremos". De ahí que insistiera en que "la línea de trabajo del Partido Socialista, a quien le está haciendo realmente daño es al Partido Socialista".

En este sentido, Azcón también hizo referencia al ofrecimiento que la candidata socialista y exportavoz del Gobierno Pilar Alegría, le hizo para sacar adelante los presupuestos de la comunidad y no convocar elecciones. Muy crítico con ella y su partido, aseguró que "es imposible que unos presupuestos sean decentes si cuentan con los votos del PSOE".

Según el popular, esa propuesta era "mentira": "El PSOE lo único que quiere es ganar tiempo porque sabe que está en una situación deplorable". De esta forma, el presidente autonómico rechazaba tajantemente ese ofrecimiento del PSOE para evitar la cita con las urnas, insistiendo en que lo que le planteó Alegría no era "una mano tendida", sino "el aguijón del escorpión que sabemos nos va a picar".

"Nos dejarán tirados a mitad de camino y dejarán sin presupuesto a la comunidad", dijo mientras subrayaba que "con el PSOE no voy ni a recados". Muy duro se mostró con los socialistas el presidente aragonés, quien remarcó en varias ocasiones que "está inundado de corrupción, inundado de acoso sexual, inundado de problemas internos", recalcando que "no son palabras, son hechos". "La estrategia del Partido Socialista es una estrategia para defender a Pedro Sánchez pensando en ellos, pero no en los aragoneses", zanjó.

