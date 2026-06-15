El Sáhara y las joyas de Zapatero

"Es imperativo preguntarse si la labor que hizo a favor de Marruecos y en contra de nuestros hermanos saharuis fue remunerada de cualquier forma. La traición al Sáhara ya se ha hecho, ahora falta saber a cambio de qué".

Habrá mucha gente que se creerá muy de izquierdas por defender que Zapatero puede tener más de un millón de euros en joyas regaladas por monarquías de dictaduras árabes en vez de posicionarse de manera frontal en contra de todos los traidores a la causa del Sáhara.

Lo cierto es que somos muchos los que jamás hemos perdonado, por muchas cosas buenas que hicieran, a los que se plegaron de manera servil a la monarquía árabe para hacer lobby por sus intereses atacando todo lo que representan las ideas de la izquierda. Quedan muchas preguntas sobre esa fortuna en gemas, más propias de los Romanov que los de una familia de León, y una de ellas es qué sátrapa se las ha regalado y a cambio de qué. Porque se me ocurren algunas ideas que transitar.

Desde el entorno del expresidente se dijo que algunas de esas joyas habían sigo regalos de monarquías árabes. Esa respuesta hace que nos hagamos más preguntas y que nos cuestionemos si sólo fueron monarquías árabes las que le dieron contraprestaciones de ese tipo por una labor que hasta hoy había hecho pasar por desinteresada. Ahora ya no cuela.

Todo está dado la vuelta y aflora mucha confusión ideológica, por eso es necesario trazar un mapa. La izquierda defiende la libre autodeterminación del Sáhara, así que no puede defender que sea posible hacer lobby para que Marruecos pueda reprimir la soberanía saharaui. Todos entendemos eso, al menos deberíamos, así que nadie podría defender a Zapatero por hacerlo y hacerse pasar por alguien de izquierdas. Aunque es cierto que vivimos tiempos oscuros en los que sale gente a defender hasta estar al servicio de un sátrapa para reprimir a un pueblo hermano.

La proximidad de Jose Luis Rodríguez Zapatero a Marruecos, a los que ha servido de forma activa para llevar a buen término el plan marroquí para convertir el Sáhara en una autonomía en contra de todas las resoluciones internacionales, es un hecho incontrovertible que tiene muchos eventos que dejan claro para quién lleva años trabajando. No es el único representante socialista postrado ante la dinastía Alauí, pero es uno de los más importantes junto a Felipe González y Miguel Ángel Moratinos.

En marzo de 2015 José Luis Rodríguez Zapatero participó en uno de los eventos más vergonzosos posibles para alguien que se quiere llamar a sí mismo progresista. El foro Crans Montana tenía como objetivo vender a la opinión internacional el relato marroquí sobre el Sáhara. La cumbre se produjo en la ciudad de Dajla, en territorio del Sáhara occidental ocupado, que es más o menos como hacer una conferencia en Gaza para explicar Israel que la franja le pertenece a Israel.

El evento validó todos los intereses de Marruecos en la zona y fue organizado por el lobby suizo-marroquí Ihuei Crans Montana Institute, que tiene como miembro de honor de su comité organizador a Nasser Bourita, el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero de Marruecos. José Luis Rodríguez Zapatero siempre ha defendido, sin que se le caiga la cara de vergüenza, que la versión de Marruecos es la salida más viable por encima de todas las resoluciones internacionales de la ONU y en contra del derecho internacional. Lo hizo en ese foro y en cualquier ocasión en el que se le preguntaba por el tema. Hasta ha escrito un libro, llamado soluciones pacificas, en las que vendió la bondad de ese plan.

En el año 2018 Zapatero recibió por parte de Marruecos el Premio por la Memoria y la Paz en un acto que estaba presidido por un retrato del rey Mohamed VI y un mapa de Marruecos ocupando todo el Sáhara Occidental. Como recibir un premio de Netanyahu con un plano que lleve a Israel desde el río hasta el mar. Porque eso es lo que significa todo aquello en lo que participa Zapatero contra los derechos del pueblo saharui.

Es imperativo preguntarse si el expresidente ha recibido de Marruecos algo más que premios propagandísticos de lavado del cara de la dictadura marroquí. José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado con orgullo ser el máximo defensor del plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara como repitió en 2022 un Congreso en la Universidad Abdelmalek Essaadi de Tetúan en el discurso inaugural de con congreso sobre las relaciones entre España y Marruecos. El expresidente, José Bono, Juan Fernando López Aguilar y Felipe González tienen un vínculo estrecho con el "Movimiento Saharuis por la Paz" (MSP), que según un informe del CNI son una pantalla de los servicios secretos de Marruecos. No se esconden.

Cuando se supo que el expresidente tenía ese ajuar de joyas en una caja fuerte y, tras dar la versión de que eran regalos de "monarquías árabes", al ser conocedor de esta resolución de hechos en contra del pueblo saharui, pregunté al portavoz de José Luis Rodríguez Zapatero si el expresidente ha recibido algún regalo o contraprestración a cambio de su importante labor diplomática y de lobby a favor de los intereses políticos y territoriales de Marruecos.

No he recibido respuesta todavía, no esperaba recibirla, espero que la conozcamos ante el juez. Puede que antes de que hayamos sabido que se dedicaba a hacer negocios con cualquier país que le pidiera su favor pudiera haber dudas si hacía esa labor de lobby o diplomática por pura filantropía, pero ahora es imperativo preguntarse si la labor que hizo a favor de Marruecos y en contra de nuestros hermanos saharuis fue remunerada de cualquier forma. La traición al Sáhara ya se ha hecho, ahora falta saber a cambio de qué.

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