La reunión del jurado de la undécima edición de los Premios Constantes y Vitales a la Investigación Biomédica y la Prevención en Salud se ha celebrado en la sede de Atresmedia en Madrid. El jurado, compuesto por miembros del Comité de Expertos de Constantes y Vitales, ha estado valorando de forma rigurosa cada una de las propuestas presentadas en este año.

Reunión del jurado de los Premios Constantes y Vitales | Constantes y Vitales

Ha contado con la presencia de Mariano Barbacid, fundador e investigador CNIO; Alfredo Carrato, catedrático de Oncología Médica y Jefe de Servicio de Oncología Médica de la Universidad de Alcalá y Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid; Ángela Nieto, directora de la Unidad de Neurobiología del Desarrollo del Instituto de Neurociencias de Alicante; Jesús García Foncillas, director del Instituto Oncológico; Nieves Mijimolle, vicepresidenta de la Fundación Científica de la AECC y vocal del Consejo Ejecutivo de la AECC.

También han estado presentes Javier García Martínez, catedrático de química inorgánica y director de NANOMOL; María José Alonso, catedrática de Farmacia y Tecnología Farmacéutica en la Universidad de Santiago de Compostela y Ana Jiménez Olmedo, directora de Salud AXA España. Por parte de Atresmedia han asistido Patricia Pérez, directora General Corporativa y Jaime Díez, gerente de Marketing Corporativo.

Desde su creación en 2014, Constantes y Vitales ha consolidado su compromiso con la ciencia como motor de transformación social, visibilizando la labor de los científicos españoles, enfatizando su imprescindible labor y poniendo el trabajo y el talento de nuestros científicos en el lugar que se merece. Una década después, la iniciativa sigue avanzando para que "la ciencia no se detenga", también desde estos premios, convertidos en una referencia en nuestro país tras diez años de historia.