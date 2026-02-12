"Liderar es un servicio público, es usar parte de tu tiempo y energía al servicio de los demás" manifestó Carmen Fenoll, expresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) en la jornada Soluciones para un liderazgo inclusivo, celebrada esta semana en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El acto fue el primero de la recién creada Oficina de Igualdad del CNIO, coordinada por las investigadoras Marisol Soengas e Isabel López de Silanes.

Un objetivo clave fue "buscar soluciones" ante un estancamiento en la tendencia a que haya más mujeres en puestos de liderazgo en ciencia. Los informes Mujeres Investigadoras, de la Comisión del CSIC, y Científicas en Cifras, de la Unidad de Mujer y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, muestran que la proporción de en torno al 28% mujeres-72% hombres en puestos de investigador principal se mantiene casi invariable desde hace más de una década.

Si ya hay en muchos organismos planes de igualdad, y en general una toma de conciencia del problema, ¿qué barreras sigue encontrando la paridad? ¿Qué estamos pasando por alto? ¿Qué soluciones pueden plantearse para actuar a corto plazo? En torno a estos temas reflexionaron catorce expertas y dos expertos de los ámbitos académico y privado en sendas mesas redondas.

Campos resistentes, como la Física

El liderazgo inclusivo en ciencia es "crear entornos de confianza, escuchar, reconocer trayectorias no lineales, tomar decisiones con impacto en las personas; asumir que la excelencia científica y la calidad humana no son caminos paralelos, sino profundamente interdependientes", dijo la secretaria general de Investigación, Eva Ortega-Paíno.

Para José Manuel Bernabé, director gerente del CNIO, los valores de igualdad e inclusión deben traducirse en "políticas concretas, prácticas diarias y una cultura organizativa sólida y coherente".

En torno a las posibles causas del estancamiento, y las propuestas para desactivarlo, giró la conversación en las mesas redondas, moderadas por Pampa García Molina, directora del Science Media Center España; y Esther Valdivia, presidenta y editora de Mujeres a seguir.

Regina Revilla, exdirectora general de Farmacia y hoy presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa, recordó cómo en 1974 una empresa farmacéutica tuvo que cambiar sus estatutos para poder contratarla, porque no admitían mujeres casadas.

Hoy día, dijeron las participantes, sigue habiendo campos "muy masculinos" en algunos entornos, entre ellos la física teórica o campos tecnológicos en auge, como la ciencia de datos. Ahí “pueden ayudar políticas como no asistir a paneles donde no haya mujeres”, según Amelia Martín Uranga, directora de Investigación Clínica y Traslacional de Farmaindustria.

Una tonelada de plumas

Muchas barreras a la inclusión real en el liderazgo son menos explícitas: decisiones sobre miembros de comités u opiniones sobre méritos que surgen en pasillos y encuentros informales; comentarios de extrañeza ante el buen rendimiento de equipos compuestos por mujeres; el uso de títulos como 'doctor' solo para ellos, etcétera. Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca, indicó que la participación en iniciativas de igualdad puede ayudar a percibir estas situaciones.

La coordinadora del grupo de trabajo Mujer de la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA), Patricia Sancho, cree importante la reflexión en entornos mixtos, "porque esto es un problema estructural de la sociedad".

García Molina citó la metáfora en el documental Picture a scientist: "una tonelada de plumas sigue pesando una tonelada". Cuando ya hay planes de igualdad en una institución, las discriminaciones ligeras pasan inadvertidas, pero juntas siguen pesando… una tonelada.

La 'puesta en escena' de cada persona puede contribuir a esa tara. Desde el público, la biofarmacéutica de la Universidad de Santiago María José Alonso basó su comentario en su experiencia en comisiones evaluadoras: "“[en general] los hombres se venden mejor, no tienen problema en aparentar que saben más de lo que saben, mientras que las mujeres sólo muestran lo que tienen muy bien atado, e incluso expresan dudas".

Las investigadoras del CNIO, coordinadoras de la Oficina de Igualdad del CNIO, Marisol Soengas (izda.) e Isabel López de Silanes. | MadMoviex

El cuidado y la economía

A ello se añaden determinantes sociales y culturales. En España el 84,4% de las excedencias por cuidados y 90% de las reducciones de jornada las solicitan las mujeres, según el Libro blanco de salud y género publicado por el Observatorio de Salud. Su directora, Marta Riesgo, alegó que "hay una necesidad de generar redes de seguridad que nos acompañen a las mujeres en ese camino como cuidadoras. Y una de ellas, importante, es la económica".

Las participantes coincidieron en que las soluciones deben llegar de múltiples frentes: aunque los planes de igualdad puedan ser "no más que una declaración de intenciones, al menos plasman por escrito temas hasta entonces innombrables", según Ana Jesús López Díaz, vicepresidenta del Grupo Especializado de Mujeres en Física (GEMF). López de Silanes detalló las medidas implantadas en el CNIO, cuyo plan de Igualdad contempla medidas de conciliación

A la hora de valorar currículums, Arkaitz Carracedo, de la Fundación Ikerbasque y del CICBiogune, propuso centrarse en la calidad científica. "Elementos como la movilidad internacional, la edad o el tiempo desde en el doctorado son accesorios y pueden perjudicar a las mujeres".

Otras participaciones sugirieron revisar los criterios de evaluación en los CV, para incluir acciones administrativas, de voluntariado, formación o networking, entre otras, que pueden suponer beneficios a las instituciones implicadasy a la sociedad en general.

Premios representativos de la realidad

Ante el problema de que premios de prestigio sigan recayendo mayoritariamente en hombres, Ortega-Paíno expuso la experiencia de los Premios Nacionales de Investigación. "En 2024 pedimos que las instituciones públicas presentaran al menos dos currículums, en lugar de uno, como hasta entonces. Empezaron a aflorar perfiles de mujeres, hasta entonces invisibilizados. Con jurados igualitarios, pasamos de no tener más de una premiada al 60% este año".

Marina Pollán, directora el Instituto de Salud Carlos III, destacó "la importancia de crear estructuras transversales, muchas veces informales. En mi experiencia ha podido contribuir a que las mujeres se sintieran más libres, especialmente en entornos muy jerarquizados”.

Ana Lamas, presidenta de la asociación WomenCEO, subrayó el papel de la formación a las mujeres, "para que identifiquen y potencien su tipo de liderazgo, pero también fomentar valores como apreciar y presentar sus habilidades, o como la negociación. Tenemos que aprender a negociar nuestro futuro". Lamas destacó también que el feminismo no es patrimonio de hombres o mujeres, "es luchar por la igualdad de oportunidades. Toda la sociedad tiene que ser feminista".

Y ha de serlo más allá de los eventos y las fechas dedicadas a la igualdad. “Todos los días son el 11F”, resumió Teresa Valdés-Solís, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Mujeres y Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CMyC-CSIC).

Fernando Peláez, director científico en funciones del CNIO, dio en el cierre del acto su propia visión del liderazgo: "es ayudar". El problema "es estructural, pero se pueden hacer políticas que vayan haciendo cambiar las cosas. Creo que hay esperanza".

Para que estas reflexiones compartidas "no se queden en el aire, promoveremos un decálogo de acciones concretas con participación de todas las instituciones participantes", indicó Soengas. Además, recalcó que para "conseguir un liderazgo inclusivo tendremos que trabajar conjuntamente mujeres y hombres". Silanes destacó además que "para avanzar hay que medir resultados, y dotar de ayuda institucional y presupuestaria a las oficinas de igualdad" en las instituciones.