Solo aparecen en una minoría de casos, mientras que las pruebas de anticuerpos suelen fallar durante las primeras semanas de infección, dejando a muchos pacientes sin un diagnóstico claro y aumentando el riesgo de complicaciones graves.

Investigadores del Centro Médico Dartmouth Hitchcock (Estados Unidos) han desarrollado una forma de diagnosticar la enfermedad de Lyme de forma más temprana y precisa que los métodos de análisis tradicionales. Los resultados se presentan en la Reunión y Exposición Anual de la Asociación de Patología Molecular (AMP) 2025 que tiene lugar en Boston (Estados Unidos).

En los últimos treinta años, la enfermedad de Lyme ha ido en aumento en Estados Unidos, sobre todo en la región noreste, donde las garrapatas portadoras de la bacteria "Borrelia burgdorferi" están activas desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Si no se trata, la enfermedad de Lyme puede causar complicaciones en las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

Este método mejora la precisión para el diagnostico de esta enfermedad

Si bien la erupción característica en forma de diana es un signo temprano de la enfermedad, solo se presenta en aproximadamente el 25% de los pacientes. Muchos pacientes desarrollan lesiones cutáneas que simulan otras enfermedades, lo que dificulta el diagnóstico clínico. Para complicar aún más el diagnóstico, las pruebas de anticuerpos suelen arrojar resultados falsos negativos durante las primeras semanas de la infección. Para abordar estas complicaciones diagnósticas, los investigadores del Centro Médico Dartmouth Hitchcock de Nuevo Hampshire han desarrollado un nuevo método para detectar Borrelia burgdorferi, lo que permite un diagnóstico más rápido y preciso.

La doctora Grace Guohong Huang dirigió el proyecto que se inició con el caso de una mujer de 73 años que, durante un período de cuatro años, experimentó un endurecimiento e inflamación progresivos de la piel, así como inmovilidad articular. Inicialmente, los médicos creían que la paciente padecía morfea, una afección que causa placas de piel duras y engrosadas.

Sin embargo, la medicación inmunosupresora utilizada para tratar la morfea no mejoró los síntomas de la paciente. En el caso de esta paciente, las pruebas de anticuerpos solo mostraron evidencia de una infección previa por la enfermedad de Lyme, pero respondió de forma positiva al antibiótico doxiciclina, un medicamento comúnmente utilizado para tratar la enfermedad de Lyme.

Una nueva prueba PCR

El equipo de atención del paciente, pidió que el departamento de Huang desarrollara una nueva prueba molecular para confirmar la presencia de 'Borrelia burgdorferi', lo que condujo al estudio más amplio presentado en el resumen de Huang.

El equipo creó tres pruebas de PCR digital de gotas (ddPCR), que se utilizan para obtener mediciones precisas y muy sensibles, para detectar diferentes tipos de bacterias Borrelia: una que detecta todas las especies de Borrelia, otra que se centra en las responsables de la enfermedad de Lyme y una específica para Borrelia burgdorferi, la principal causa de la enfermedad de Lyme en los Estados Unidos. Cuando se probaron en un número limitado de muestras de piel de pacientes con enfermedad de Lyme confirmada o sospechosa, los nuevos ensayos mostraron una excelente precisión y pudieron detectar tan solo de cinco a diez células bacterianas.

En definitiva, la prueba para Borrelia burgdorferi desarrollada por su equipo alcanzó una sensibilidad estimada del 90,9% en muestras fijadas en formalina e incluidas en parafina, lo que la convierte en una posible nueva vía para el diagnóstico de la enfermedad de Lyme. Se prevé que la sensibilidad incremente al utilizar tejidos frescos o congelados, que suelen proporcionar ADN en mayor cantidad y calidad.

"A través de la prueba ddPCR, detectamos con éxito ADN de B. burgdorferi en la biopsia de piel de este paciente", detalla Huang. "Este resultado se confirmó posteriormente mediante una secuenciación de ADN, lo que respalda el diagnóstico de enfermedad de Lyme crónica".

Huang explica que las pruebas serológicas tradicionales no pueden distinguir entre una infección activa y una exposición pasada: "Los niveles de anticuerpos pueden permanecer elevados incluso después de un tratamiento exitoso. Este es otro escenario clínico donde el ensayo ddPCR ofrece una clara ventaja al detectar la presencia activa de bacterias en lugar de depender de marcadores inmunitarios indirectos".

Aunque el paciente tardó más de cuatro años en obtener un diagnóstico definitivo, la prueba desarrollada por Huang y su equipo podría evitar a otros pacientes esperas tan prolongadas. El diagnóstico precoz es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Con el desarrollo de la prueba, será posible brindar un tratamiento oportuno a más pacientes. "Para avanzar en este trabajo, el siguiente paso es ampliar las pruebas a un gran número de casos y explorar estrategias para mejorar aún más la sensibilidad del ensayo", concluye Huang.