SLU7 es una proteína cuya expresión resulta fundamental para la viabilidad de células de distintos tumores sólidos, como hepatocarcinoma, colangiocarcinoma, cáncer de colon, entre otros. Su inhibición produce daño en el ADN, inestabilidad genómica y alteraciones en el reconocimiento de los ARN erróneos. Este método favorece la activación de rutas de respuesta inmune innata y facilita que tumores "fríos" se conviertan en tumores más inflamados y sensibles a la inmunoterapia.

"En este trabajo hemos confirmado que, al disminuir los niveles de la proteína SLU7 en las células tumorales, no solo conseguimos frenar su crecimiento sino que además las hacemos más visibles para el sistema inmune, facilitando que sean reconocidas por las defensas del organismo", explica Carla Rojo, investigadora predoctoral del Programa de Tumores Sólidos del Cima y primera autora del estudio. Los resultados se han publicado en la revista científica Biomedicine & Pharmacotherapy.

Terapias basadas en ARN

Los investigadores han utilizado diferentes aproximaciones basadas en ARN, entre ellas una molécula quimérica formada por un aptámero dirigido a células tumorales unido a una molécula de ARN (siRNA) frente a SLU7. "Nuestros resultados muestran que SLU7 es una diana atractiva tanto en monoterapia como en combinación con los tratamientos actuales basados en inhibidores de puntos de control inmunitario y logra mejorar su eficacia", explica la Dra. Carmen Berasain, investigadora principal en el Programa de Tumores Sólidos del Cima y directora del trabajo.

El estudio se ha realizado en el marco del Centro del Cáncer de la Universidad de Navarra (CCUN) y el CIBER de Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBEREHD) y en colaboración con centros nacionales e internacionales, entre ellos la Universidad Complutense de Madrid y la Icahn School of Medicine del Mount Sinai (Nueva York) . La investigación ha contado con financiación pública del Ministerio de Ciencia e Innovación y con la ayuda de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).