Según el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Cataluña (SIVIC), los casos de gripe han aumentado un 30 % en la última semana, aunque la incidencia se mantiene todavía por debajo de la línea basal. Los expertos prevén que esta línea se supere entre dos y tres semanas antes que, en la temporada previa, lo que situaría el pico de contagios en torno a las fechas navideñas.

El médico de familia Jordi Mestres, miembro de la CAMFiC, ha señalado que la subida de casos coincide con la llegada del frío y el incremento de actividad en espacios cerrados. Además, ha recordado la necesidad de extremar la precaución entre población vulnerable, como niños pequeños, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Desde el ámbito farmacéutico

La vicepresidenta del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona, Núria Bosch, ha confirmado un aumento de consultas y de personas con síntomas compatibles con gripe. Bosch ha insistido en la importancia de la vacunación, especialmente en grupos de riesgo, para evitar complicaciones clínicas o posibles ingresos hospitalarios.

Los datos de SIVIC correspondientes a la semana del 17 al 23 de noviembre registran una incidencia de 609 casos de infecciones respiratorias agudas por 100.000 habitantes, lo que representa un total de 49.424 diagnósticos. El rinovirus continúa siendo el patógeno más predominante (42 %), seguido de la gripe (13,4 %) y del virus respiratorio sincitial (VRS) y parainfluenzae (6,1 %).

Más datos preocupantes

En cuanto a la gripe, la incidencia estimada es de 81 casos por 100.000 habitantes, que equivalen a 5.988 nuevos diagnósticos en una semana. En la circulación viral se observa un equilibrio entre las variantes A(H1N1)pdm09 y A(H3N2) variante K, esta última asociada al incremento de casos adelantados observado también en varios países europeos.

En paralelo, los expertos insisten en que mantener medidas de prevención básicas, como el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados y evitar el contacto estrecho cuando se presentan síntomas, sigue siendo fundamental para reducir la transmisión. Sanidad recuerda que la vacunación continúa disponible en los centros habilitados y subraya que adelantarse al pico epidémico puede disminuir la presión asistencial en las próximas semanas.