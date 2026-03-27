Científicos del Univeristy College Dublin y de la Universidad de Edimburgo han realizado un estudio que refleja como la medicación por TDAH puede ayudar a prevenir el riesgo a largo plazo por trastornos psicóticos graves. La nueva investigación "JAMA PSYCHIATRY" centrada en niños con TDAH, no encontró evidencias de que el medicamento más comúnmente recetado (metilfenidato) a estos niños aumentara el trastorno psicótico en el futuro.

El objetivo de la investigación

Se ha observado que el uso de metilfenidato antes de los 13 años se relaciona con una menor probabilidad de desarrollar psicosis en la vida adulta. En un contexto en el que los diagnósticos de TDAH están aumentando a gran velocidad a nivel global, la inquietud sobre si los estimulantes podrían elevar el riesgo de psicosis ha generado preocupación entre familias, profesionales sanitarios y responsables públicos. Los nuevos datos ponen en cuestión directamente ese temor.

"Sabemos que, al realizar un seguimiento a niños con TDAH hasta la edad adulta, una minoría pequeña pero significativa desarrolla trastornos psicóticos como la esquizofrenia", nos dice el profesor Ian Kelleher, catedrático de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de Edimburgo e investigador principal del estudio.

Los investigadores no hallaron indicios de que el uso de metilfenidato aumente la posibilidad de desarrollar un trastorno psicótico en etapas posteriores de la vida. Estos resultados pueden aportar tranquilidad tanto a las familias que están valorando las opciones de tratamiento como a los profesionales que se preocupan por la seguridad a largo plazo.

Cómo se realizó el estudio

El equipo investigador empleó técnicas estadísticas avanzadas para analizar cómo las diferencias naturales en la forma de recetar medicación para el TDAH entre distintos distritos hospitalarios de Finlandia podían influir en el riesgo posterior de desarrollar psicosis. El trabajo se basó en los historiales de casi 700.000 personas nacidas en el país, lo que sitúa esta investigación entre las más amplias realizadas hasta ahora sobre los posibles efectos a largo plazo del tratamiento del TDAH en la salud mental. Según el profesor Kelleher, los resultados globales resultan tranquilizadores.

Los autores del estudio señalan que los resultados refuerzan la necesidad de un diagnóstico temprano, una valoración clínica rigurosa y tratamientos sustentados en evidencia científica. También aportan una perspectiva útil frente a las preocupaciones que suelen rodear al uso de medicación para el TDAH.