EL POLEN AFECTA AL 35% DE LOS ESPAÑOLES
EL POLEN AFECTA AL 35% DE LOS ESPAÑOLES
Los expertos alertan que España vivirá una primavera de alergias récord por el clima y la polución
La primavera de 2026 se presenta como un desafío histórico para los siete millones de españoles con rinoconjuntivitis. La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica advierte de que la combinación de lluvias intensas, el cambio climático y la contaminación urbana ha creado el escenario ideal para una polinización extremadamente agresiva.
En zonas como Madrid o Toledo se esperan concentraciones de 6.000 granos por metro cúbico, mientras que en Badajoz los niveles podrían dispararse hasta los 12.000, duplicando los umbrales habituales.
El llamado "efecto lavado" de las lluvias recientes ha sido un alivio engañoso. A largo plazo, esa humedad ha servido de combustible para que la vegetación crezca con fuerza, augurando una explosión de polen que no se limitará a las gramíneas. Los expertos señalan que la suma de diferentes especies polinizando a la vez intensificará los síntomas, provocando crisis respiratorias más severas de lo que estamos acostumbrados a ver en estas fechas.
El polen se vuelve más agresivo
La contaminación no solo ensucia el aire, sino que altera la biología de las plantas. El estrés ambiental obliga a la vegetación a producir proteínas más reactivas para defenderse, lo que aumenta la capacidad del polen para desencadenar reacciones alérgicas. Además, los contaminantes irritan las vías respiratorias, dañando las barreras naturales del cuerpo y facilitando que los alérgenos penetren con mayor facilidad y agresividad en el organismo de los pacientes.
Ante esta realidad, que ya afecta al 35% de la población, la SEAIC reclama una mayor presencia de especialistas en el sistema público y apuesta por la "alergología de precisión". Este nuevo enfoque utiliza herramientas de inteligencia artificial para personalizar los tratamientos, permitiendo que cada paciente reciba la terapia más eficaz según su perfil genético y ambiental, un paso crucial hacia un futuro donde las alergias podrían afectar a uno de cada dos ciudadanos.
Higiene ambiental
Para minimizar el impacto, los alergólogos recomiendan medidas de higiene estrictas. Una de las más desconocidas es evitar tender la ropa al aire libre; los tejidos modernos se cargan electromagnéticamente y actúan como "imanes" que atrapan el polen y lo introducen en el dormitorio a través de sábanas y prendas. Es vital ventilar solo al amanecer o anochecer y, si se practica deporte, evitar zonas verdes durante los picos de polinización.
Finalmente, el consejo médico es la anticipación. No hay que esperar a que aparezcan los primeros estornudos o el picor de ojos para actuar. Iniciar la medicación de forma preventiva; especialmente ante especies tan comunes como el plátano de sombra, es la mejor estrategia para mantener la calidad de vida. Con una primavera tan intensa en el horizonte, la prevención y el autocuidado en el hogar se convierten en los mejores aliados de la salud respiratoria.
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