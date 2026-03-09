Los hallazgos, publicados en 'Annals of Neurology', confirman que el cerebro de estos pacientes responde con una fuerza inusual en las regiones que gestionan tanto la intensidad sonora como el impacto emocional, lo que explica por qué un simple ruido puede resultarles "áspero" o insoportable.

Mediante resonancias magnéticas, los científicos comprobaron que esta hipersensibilidad no nace en los oídos, sino en las áreas superiores del cerebro. En concreto, los pacientes con dolor crónico mostraron una actividad disparada en la corteza auditiva y la ínsula (ligada a las emociones), mientras que las zonas encargadas de calmar o regular estas reacciones, como la corteza prefrontal, apenas se activaban. De media, el 84 % de las personas con dolor de espalda reaccionan a los sonidos con una intensidad drásticamente superior a la de una persona sana.

El cerebro como amplificador sensorial

Este fenómeno sugiere que el dolor de espalda crónico actúa como un "amplificador" de sensaciones. El cerebro, en un estado de alerta constante debido a la dolencia física, empieza a subir el volumen de todo lo que le rodea, incluyendo señales auditivas y, posiblemente, visuales u olfativas.

Los expertos señalan que esto confirma lo que muchos pacientes llevaban años intentando explicar en consulta: que su entorno se ha vuelto más agresivo. No es una cuestión de audición, sino de una arquitectura cerebral que ha perdido la capacidad de filtrar lo que le molesta.

Una de las grandes preguntas que plantea el estudio es si esta sensibilidad es la que predispone a ciertas personas a sufrir dolor crónico. Evidencias preliminares indican que quienes nacen con una mayor sensibilidad sensorial podrían ser más propensos a desarrollar cuadros de dolor persistente tras una lesión. Es decir, el cerebro "sensible" podría estar más preparado para cronificar una señal de alarma de la espalda, convirtiéndola en un problema sistémico que afecta a varios sentidos de forma simultánea.

La terapia de reprocesamiento funciona

La buena noticia es que esta hipersensibilidad es tratable. Los investigadores compararon varios métodos y descubrieron que la Terapia de Reprocesamiento del Dolor (PRT) es la más eficaz. A diferencia de las inyecciones de placebo o la atención habitual, esta terapia psicológica ayuda a los pacientes a reinterpretar el dolor no como un daño estructural en la espalda, sino como un error de amplificación del cerebro. Al cambiar esta percepción, la respuesta exagerada al sonido disminuye y las áreas reguladoras del cerebro vuelven a tomar el control.

De hecho, estudios previos del mismo equipo demostraron que dos tercios de los pacientes que se sometieron a esta terapia quedaron libres de dolor o casi libres de él, frente al escaso 20 % que mejoró con placebo. Esto refuerza la idea de que tratar la espalda sin tratar el cerebro es dejar el trabajo a medias. El descubrimiento abre una puerta de esperanza para quienes se sienten "atrapados" en un cuerpo hipersensible, demostrando que entrenar la mente para bajar el volumen del dolor es posible y científicamente medible.