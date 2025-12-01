Con motivo del Día Mundial del Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, varios expertos consultados por EFE analizan los motivos por los que España esté por encima de la media de la UE de los nuevos casos de VIH, así como las posibles soluciones, que son difíciles de plantear.

En España en 2024 se detectaron un total de 3.340 nuevos diagnósticos de VIH, algo menos que el año anterior, que fueron 3.350. En 2022, hubo 3.337; en 2021, 3.192, menos que, por ejemplo en 2013 que se registraron 4.471, o que en 2014, que sumaron 4.561, según el último informe de Vigilancia Epidemiológica de VIH y SIDA en España del Ministerio de Sanidad.

No se consigue bajar el umbral de los 3.000 casos

Y es que desde 2009 cuando se detectaron 2.264 nuevos casos, no se ha conseguido bajar del umbral de los 3.000, tal y como se manifestó en el reciente congreso nacional del Grupo de Estudio del SIDA de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas GeSIDA. "Estamos en una meseta que puede tener varias causas", destaca la presidenta de GeSIDA, María Velasco, quien indica en primer lugar el retraso en el diagnóstico, que hace que las personas con la infección, que no saben que la tienen, sigan contagiando.

De hecho, las personas diagnosticadas de forma tardía han ascendido y si en años anteriores suponían aproximadamente el 48 % de los nuevos casos, ahora son casi el 52 %. La mayor parte de los nuevos diagnósticos corresponden a hombres que tienen sexo con hombres, alrededor del 85 %, con una edad de entre 30 y 39 años.

El jefe asociado del Servicio de Medicina Interna de la Fundación Jiménez Díaz y de la Unidad de Enfermedades Infecciosas, Alfonso Cabello, subraya que es "vital" que todas las personas con la infección puedan ser diagnosticadas para empezar el tratamiento "e intentar cortar la cadena de contagio".

Aumentar la información y la educación

Pero no solo detectarla, sino hacerlo pronto, detalla Cabello, de ahí que recuerde que la prueba es gratuita y aboga por "aumentar la información y la educación", porque hay muchas personas "que solo se acuerdan del VIH, cuando llega el 1 de diciembre". "Cualquier persona que tuviera una sospecha o un resultado positivo, lo primero que tiene que hacer es acudir a un hospital", subraya Cabello.

La presidenta de GeSIDA apunta como otro de los motivos por los que España no baja de la barrera de los 3.000 es que la principal vía de transmisión del VIH es la sexual, y destaca la necesidad de la educación sexual en las escuelas, pero también de que los profesionales sanitarios tengan en cuenta que las personas mayores tienen vida sexual.

"Es una forma de contagio que afecta a muchos colectivos y, quizá, tenemos que incidir más en información y formación", manifiesta Velasco. Abunda en la "complacencia social" que hay con el VIH, porque los tratamientos son sencillos y eficaces, con lo que parece "que no pasa nada por infectarse" y "se presta menos atención a las medidas de precaución".

"También estamos en un en un momento en Europa en el que hay ciertas ideas que no favorecen a las personas vulnerables o colectivos diferentes que sufren de VIH y a las que hay que prestar atención en recursos y en comunicación", manifiesta la presidenta de GeSIDA. La experta explica, asimismo, que la profilaxis pre-exposición al VIH (PrEP) ha tenido una implementación "heterogénea".

Los migrantes son más de la mitad de los nuevos diagnósticos

"Ahora los migrantes son más de la mitad de los nuevos diagnósticos, si no tienen buen acceso a medidas preventivas, pues aquí hay otra causa con la que seguimos alimentando esos 3.000 nuevos diagnósticos anuales", insiste la doctora. Velasco aclara que está demostrado que en un porcentaje alto los inmigrantes con VIH adquieren la infección años después de migrar porque son población vulnerable, que no siempre "pueden negociar bien el uso del preservativo" y que tienen distinta información, con lo que son más vulnerables.

Sobre ello, Cabello constata que la población migrante está más presente en los nuevos diagnósticos porque "quizá no estén conociendo todas los herramientas de las que disponemos en el sistema sanitario, para poder hacer una buena prevención y un buen diagnóstico". Desde la Coordinadora estatal de VIH y sida (Cesida), su secretario general, Oliver Marcos, valora en declaraciones a EFE que en España cada vez haya más facilidades para acceder a la prueba del VIH y a la PrEP, pero hay población vulnerable que no conoce bien la información o no puede acceder a ella.

Coincide también con la ausencia de percepción del riesgo, y opina que, sobre todo, es en la población heterosexual. "Lo que está claro es que en los años 80 y 90 incluso la situación del VIH hacía que hubiese que hablar de ello, pero cuando, por suerte, esta situación sanitaria mejora, se deja de hacerlo y no tenemos educación en sexualidad en ningún ámbito de nuestra vida", estima Marcos.