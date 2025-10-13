En España, los trastornos depresivos son los problemas de salud mental más frecuentes registrados en el historial clínico de la población con 47,8 casos por cada 1.000 habitantes, tras la ansiedad (106,5 casos por cada 1.000 habitantes) y las enfermedades del sueño (81,6 casos por cada 1.000 habitantes).

Madrid se posiciona como la primera comunidad con mayor demanda de antidepresivos en farmacia, con un 32% del total, seguida de Cataluña (18%) y la Comunidad Valenciana (14%).

Además, el último Informe Anual del Sistema Nacional de Salud apunta que las mujeres consumen entre 1,5 y 3 veces más antidepresivos que los hombres en todos los grupos de edad. A pesar del aumento de la demanda de antidepresivos, la de ansiolíticos, que constituye el 53% del mercado del total de psicofármacos, se ha estabilizado desde noviembre de 2024, con un descenso del 2% en unidades respecto a 2024 tras el repunte durante la pandemia.

Otros psicofármacos han mostrado variaciones leves en comparación con 2024. La demanda de antipsicóticos ha crecido un 2,6%, mientras que la de hipnóticos y sedantes ha disminuido un 0,8%.

El Observatorio destaca además un marcado patrón estacional en la demanda, con picos tras los periodos vacacionales. En 2024 y 2025, estos repuntes se desplazan hacia febrero-marzo y también se observan en septiembre y octubre.

En España, más del 39% de la población convive con algún problema de salud mental, porcentaje que supera el 40% en mayores de 50 años y alcanza el 50% en mayores de 85 años. La ansiedad afecta al 10% de la población, con una incidencia doble en mujeres (14%) que en hombres (7%), y es el problema de salud mental predominante en jóvenes menores de 25 años.