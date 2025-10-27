Así lo afirma un estudio realizado por investigadores del Hospital General Brigham de Massachusetts (Estados Unidos) y publicado en la revista 'British Journal of Sports Medicine'. La investigación se basa en datos de 13.574 mujeres mayores (con 71,8 años de media) sin enfermedades cardiovasculares ni cáncer al inicio del estudio.

Las participantes usaron acelerómetros ActiGraph GT3X+ para registrar sus pasos durante siete días entre 2011 y 2015. Durante los 10 años siguientes, los investigadores analizaron la mortalidad y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. El seguimiento de los pasos diarios se ha convertido en una métrica esencial para el ejercicio, ya que los dispositivos inteligentes registran la actividad fácilmente.

¿Cuántos pasos se necesitan para obtener beneficios para la salud?

El nuevo estudio indica que dar solose asocia con un menor riesgo de mortalidad y enfermedades cardiovasculares, y que un mayor número de pasos se traducía en beneficios aún mayores. Esta actividad física estimula la, lo cual es especialmente importante a medida que se envejece.

Las participantes se clasificaron según el número de días a la semana que alcanzaban un umbral de pasos de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 o más. Quienes lograron 4.000 uno o dos días a la semana tuvieron un 26% menos de riesgo de mortalidad y un 27% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular, en comparación con quienes nunca alcanzaron esa cifra. Además, llegar a 4.000 pasos tres o más días a la semana redujo el riesgo de mortalidad hasta un 40%.

En cuanto a las mujeres que alcanzaron los umbrales de pasos más altos, el riesgo de enfermedad cardiovascular se estabilizó. Los beneficios para la salud parecen estar asociados con el número total de pasos dados, más que con la cantidad de días a la semana en que se alcanza un umbral determinado.

Esto sugiere que no existe una mejor manera de conseguir pasos: las mujeres con un número total de pasos similar, ya sea de forma constante a lo largo de la semana o esporádica en pocos días, obtuvieron beneficios de salud similares.