El Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) celebró este miércoles su 20º aniversario con un acto institucional en el Auditorio Vèrtex del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El evento reunió a autoridades políticas, representantes del ámbito académico, científico, empresarial y cultural, así como colaboradores y profesionales que han formado parte de la historia del centro desde su fundación en 2005.

El momento más destacado de la jornada fue la proyección de un avance del documental MareNostrum 5: el superordenador que transforma el mundo, una producción audiovisual que acerca al gran público el impacto de la supercomputación en ámbitos diversos. A través del proceso de instalación de MareNostrum 5 como hilo conductor, el documental muestra cómo esta gran infraestructura científica, dotada de miles de procesadores que trabajan en paralelo, permite afrontar grandes retos globales como el cambio climático, la medicina de precisión, el diseño de chips, un sistema de aviación más sostenible o la búsqueda de nuevas fuentes de energía.

El documental también muestra algunos de los emplazamientos que han sido clave para la construcción de MareNostrum 5, como los centros de producción de Lenovo, en Budapest (Hungría), y Eviden, en Angers (Francia). La pieza completa, que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, podrá verse próximamente en distintos canales públicos.

El director y fundador del BSC, Mateo Valero, ofreció un emotivo discurso en el que repasó los principales hitos del centro. "2025 es un año para la historia. Celebramos 20 años del BSC y 40 años del CEPBA, el primer centro de investigación en España sobre computadores paralelos, semilla de lo que somos hoy: una institución de excelencia científica y relevancia social que quiere seguir liderando el desarrollo tecnológico europeo para hacer frente a los grandes retos de nuestro tiempo", afirmó Valero.

El evento incluyó la actuación en directo de la artista Maria Arnal, que interpretó canciones de su último trabajo, 'Ama'. Arnal ha colaborado con investigadores del grupo de Análisis y Visualización de Datos del BSC para incorporar el uso de tecnologías de inteligencia artificial en el proceso de creación artística, explorando la clonación y síntesis de su propia voz como nuevos instrumentos vocales digitales, siempre desde una perspectiva ética.

El programa del acto ofreció también una mesa redonda sobre supercomputación e inteligencia artificial, con la participación de Cristian Canton, director asociado del BSC; Elisenda Bou, ingeniera de telecomunicaciones y premio Princesa de Girona; Carme Rovira, profesora ICREA en la UB y usuaria de la Red Española de Supercomputación (RES); y Alfonso Valencia, profesor ICREA y director del departamento de Ciencias de la Vida del BSC.

"Europa necesita acelerar su desarrollo tecnológico para situarse al nivel de potencias como Estados Unidos o China, y avanzar en la carrera por la soberanía tecnológica. En los próximos años, gracias al impulso del BSC, Barcelona, Cataluña y España ocuparán un papel estratégico en esta carrera, con un impacto científico y tecnológico de alcance mundial que permita garantizar esa soberanía y seguir siendo un catalizador de conocimiento, innovación y riqueza", aseguró el director asociado del BSC, Cristian Canton.

Investigación de frontera al servicio de la sociedad

Desde su fundación en 2005, el BSC ha pasado de contar con poco más de 60 trabajadores a reunir cerca de 1.400 profesionales de 60 nacionalidades. El centro nació gracias a la colaboración entre el Gobierno de España, la Generalitat de Catalunya y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). "Una alianza institucional que sigue vigente y ha sido clave para consolidar al BSC como el mayor centro de supercomputación de Europa, dando servicio a miles de investigadores", subrayó el director del BSC.

La actividad científica, enfocada en Ciencias de la Computación, de la Tierra, de la Vida y en las Ingenierías, se ha expandido hacia nuevas disciplinas, incluyendo las Ciencias Sociales y Humanidades Computacionales. Actualmente, más de 320 profesionales trabajan en inteligencia artificial aplicada a ámbitos como la biomedicina, el clima o los modelos de lenguaje con una vocación pública, inclusiva y transformadora. La creación del nuevo BSC AI Institute refuerza esta transición estratégica hacia un modelo de centro orientado al impulso de una inteligencia artificial responsable y de alto impacto social.

El compromiso del BSC con la educación y la igualdad se refleja en iniciativas como Somos Investigadoras, un programa educativo de referencia en España para fomentar vocaciones científicas entre el alumnado de primaria, especialmente niñas. Desde 2018, más de 40.000 estudiantes han participado en esta iniciativa, que desde el año pasado se extiende a centros educativos de toda España gracias a la colaboración con la Red Española de Supercomputación (RES).

MareNostrum, motor de la ciencia en un espacio único

En 2004, un año antes de la fundación del BSC, se puso en marcha el primer MareNostrum en la emblemática capilla desacralizada del Campus Nord de la UPC, fruto de un acuerdo entre el Gobierno español e IBM. En aquel momento, fue el ordenador más potente de Europa y el cuarto del mundo, situando a España en la élite de la computación de altas prestaciones. Su singular emplazamiento, que acogió las cuatro primeras versiones del superordenador, le valió en 2017 el reconocimiento como "el superordenador más bonito del mundo".

En diciembre de 2023, MareNostrum abandonó por primera vez la capilla de la Torre Girona para trasladarse a la nueva sede del centro. MareNostrum 5, una de las máquinas más completas y versátiles del mundo al servicio de la comunidad científica, convirtió al BSC en el único centro de supercomputación de Europa con dos sistemas entre los 20 primeros del ranking de los superordenadores más potentes del planeta, el Top500 de LINPACK, que clasificaba a la partición acelerada de MareNostrum 5 como la tercera más potente de Europa y octava del mundo.

La histórica capilla de Torre Girona acoge ahora el ordenador cuántico digital de Quantum Spain, el primero en España desarrollado con tecnología 100 % europea, y se prepara para albergar un segundo sistema cuántico analógico de la red europea de computación cuántica. Ambos forman parte de MareNostrum Ona, el sistema cuántico conectado a MareNostrum 5. Además, la capilla acogerá el próximo año la ampliación de MareNostrum 5, que permitirá incrementar su capacidad de procesamiento en casi un 50% y situará a Barcelona, Cataluña y España en la vanguardia de la tecnología de inteligencia artificial a nivel global.

MareNostrum 6, el próximo desafío

Otro de los grandes hitos presentados durante el acto fue la creación de la BSC AI Factory, la primera factoría de inteligencia artificial en España y una de las primeras en Europa, que ofrecerá a las empresas, especialmente startups y pymes, acceso a recursos computacionales avanzados y servicios de I+D para impulsar el desarrollo de la IA. También el proyecto DARE, la mayor iniciativa europea de diseño de chips, liderada por el BSC, esencial para la innovación, la competitividad y la autonomía tecnológica de Europa.

Con la vista puesta en los próximos desafíos, el BSC afronta el futuro con el objetivo de reafirmar su papel como referente internacional en supercomputación, inteligencia artificial e investigación científica. "MareNostrum 6 será nuestro próximo gran paso. Ante las actuales realidades geopolíticas y los retos económicos, sociales y medioambientales, la IA y la supercomputación jugarán un papel aún más fundamental. Nuestro compromiso con Europa es firme: queremos que MareNostrum 6 incorpore tecnología europea y sea un símbolo de soberanía digital", concluyó Valero.