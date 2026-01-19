El psicólogo experto en salud mental de Metrodora Jesús Matos zanja que, "aunque se presenta a menudo bajo un barniz de legitimidad académica, la realidad detrás de este concepto es puramente comercial". Así, explica que este día no surgió de un estudio psiquiátrico ni sociológico, sino que surgió en 2005 como parte de una campaña publicitaria para la agencia de viajes Sky Travel. La compañía buscaba una forma de incentivar la compra de vacaciones en una época del año donde las ventas solían ser bajas. Para darle credibilidad, contrataron a Cliff Arnall, de la Universidad de Cardiff (Reino Unido), quien ideó una fórmula matemática para "justificar" la elección de la fecha. Arnall propuso una ecuación que intenta cuantificar la tristeza basándose en la combinación de variables como clima, deuda, sueldo mensual, tiempo transcurrido desde Navidad, tiempo desde que fallamos los propósitos de Año Nuevo, niveles bajos de motivación y la necesidad de tomar medidas.

Matos apunta que, más allá de la falta de rigor científico, el concepto recibe fuertes críticas por sus implicaciones sociales y psicológicas. Por un lado, favorece la trivialización de la salud mental. "La comunidad científica y psicológica repudia el 'Blue Monday' porque reduce la depresión y la ansiedad (condiciones clínicas complejas) a un evento de calendario provocado por el clima o las deudas, advierte. Sugiere que la tristeza es predecible y universal para todos ese día específico".

Además, destaca que supone la profecía autocumplida ya que, al bombardear a la población con mensajes de que "hoy es el día más triste", se crea un efecto de sugestión (efecto nocebo). "Las personas pueden predisponerse a sentirse mal simplemente porque se les dice que deberían sentirse así", manifiesta.

¿Qué es el trastorno afectivo estacional?

No obstante, detalla que existe un fenómeno real llamado Trastorno Afectivo Estacional (SAD, por sus siglas en inglés), que es una forma de depresión relacionada con los cambios de estación y la falta de luz, "pero no ocurre en un solo día específico, sino que es un proceso clínico".

Ante esta realidad, Matos se refiere a cómo lidiar con la tristeza que considera que sigue siendo importante hablar de ella, sus efectos y la manera en que podemos gestionarla. La tristeza, desde una perspectiva evolutiva y neurobiológica la tristeza es un mecanismo adaptativo, según explica. Se define como una respuesta emocional ante la pérdida, la desilusión o la falta de control.

La psicología evolutiva sugiere que la tristeza tiene dos funciones vitales: ahorro de energía, ya que nos ralentiza para permitirnos procesar el trauma o la pérdida y sanar, y señalización social mediante las expresiones faciales y el lenguaje corporal de la tristeza, que señalan a la tribu (o entorno social) que necesitamos ayuda y apoyo.

Estrategias validadas científicamente para gestionar la tristeza

El experto apunta hacia la psicología basada en la evidencia (como la Terapia Cognitivo-Conductual y la Terapia de Aceptación y Compromiso):

- Activación Conductual (La regla de "Acción antes que Motivación"): Cuando estamos tristes, esperamos a "tener ganas" para hacer cosas. La ciencia nos dice que el ciclo funciona al revés. Aquí la estrategia se basa en realizar actividades pequeñas y placenteras o de dominio (limpiar un cajón, dar un paseo corto) aunque no tengas ganas. La acción envía señales al cerebro que pueden estimular la liberación de dopamina, rompiendo el ciclo de letargo

- Etiquetado Emocional (Affect Labeling): Estudios de resonancia magnética (fMRI) han demostrado que poner nombre a lo que sentimos reduce la actividad de la amígdala. Aquí, en lugar de decir "me siento mal" intenta ser preciso: "Me siento decepcionado, nostálgico o solitario". Al verbalizar la emoción, activas la corteza prefrontal ventrolateral, lo que ayuda a inhibir la reactividad emocional básica.

- Reevaluación Cognitiva (Reframing): No es ignorar la realidad, sino cambiar la interpretación del evento. La estrategia: Identificar pensamientos automáticos negativos (ejemplo: "Esto nunca cambiará") y cuestionar su validez lógica basándose en evidencias reales, no en sentimientos.

- Mindfulness y Aceptación (No supresión): Intentar suprimir la tristeza suele provocar un "efecto rebote". Consiste en observar la emoción como si fueras un científico externo ("Noto una opresión en el pecho", "Noto que mis pensamientos van lentos") sin juzgarla como "mala". Ello permite que la emoción siga su curso natural (que suele ser una ola temporal) sin quedarse estancada por la rumiación.

- Regulación Fisiológica: Dado que cuerpo y mente son un sistema bidireccional, propone ejercicio aeróbico, que libera el Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (BDNF), que protege y repara las neuronas, actuando como un antidepresivo natural leve, y luz solar, ya que la exposición a la luz natural (especialmente por la mañana) regula los ritmos circadianos y la producción de serotonina.