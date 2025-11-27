Desde HM Hospitales alertan de que la gripe y el resfriado son infecciones respiratorias frecuentes, pero con características clínicas distintas. El doctor Alberto Puertas, jefe del Servicio de Urgencias de adultos de HM Málaga y HM Santa Elena, explica que la gripe suele aparecer de forma brusca y con mayor intensidad: fiebre alta, dolores musculares, cansancio generalizado e incluso dificultad para respirar en los casos más severos.

Por el contrario, el resfriado común se manifiesta de forma más leve. El doctor Borja Valencia, jefe del Servicio de Neumología de HM Hospitales en Málaga, detalla que los síntomas típicos incluyen congestión nasal, estornudos y dolor de garganta, y solo en raras ocasiones se acompaña de fiebre elevada.

Evitar la automedicación y priorizar la vacunación

Los expertos insisten en no recurrir a la automedicación, especialmente en el caso de antibióticos, cuyo uso inadecuado favorece resistencias y no resulta eficaz frente a virus. Los fármacos de venta libre, como antigripales o antitusivos, pueden utilizarse únicamente para aliviar síntomas leves. Respecto a la gripe, la vacunación sigue siendo la herramienta preventiva más efectiva. Los especialistas recuerdan su importancia en mayores de 60 años, personas con patologías respiratorias o cardíacas, pacientes inmunodeprimidos, embarazadas y profesionales sanitarios. También se aconseja a adultos jóvenes que convivan o mantengan contacto habitual con personas vulnerables.

Las cifras lo avalan: según datos del Instituto de Salud Carlos III, la gripe provocó en España más de 33.000 hospitalizaciones, 1.800 ingresos en UCI y 1.800 fallecimientos entre octubre de 2024 y mayo de 2025, consolidándose como el virus respiratorio que más complicaciones genera, incluso por encima de la covid-19 durante ese periodo.

Medidas básicas que marcan la diferencia

Los especialistas de HM Hospitales destacan que pequeñas acciones cotidianas pueden tener un impacto significativo en la reducción de contagios, como lo son el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados y el uso de mascarilla en interiores concurridos o poco ventilados. Estas medidas ayudan no solo a disminuir la transmisión de la gripe y la covid, sino también de otras infecciones respiratorias que aumentan en invierno.

Especial atención a los menores

Los niños en edad escolar presentan un mayor riesgo de contagio debido a su contacto frecuente con otros menores y a la inmadurez de su sistema inmunitario. La doctora María González, coordinadora de Urgencias Pediátricas de HM Málaga, recuerda la importancia de vigilar signos como fiebre persistente, fatiga, dificultad respiratoria o pérdida de apetito.

Destaca además la relevancia de la vacunación infantil frente a la gripe a partir de los seis meses, especialmente en menores con patologías crónicas como asma o diabetes. La gripe puede derivar en complicaciones como otitis o neumonía, por lo que reforzar la prevención y educar a los niños en hábitos de higiene como lo son el lavado de manos, cubrirse al estornudar y no compartir objetos personales, resulta fundamental.

Cuándo acudir a Urgencias

Los especialistas coinciden en que es aconsejable consultar en Urgencias cuando, la fiebre se mantiene más de 72 horas, cuando existe dificultad para respirar o dolor torácico y cuando los síntomas persisten o empeoran con el paso de los días.

Identificar a tiempo las señales de alarma y mantener medidas preventivas es clave para reducir el impacto de las infecciones respiratorias durante la temporada de invierno.