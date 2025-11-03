ATRESPLAYER TE OFRECE GRATIS 'TERAPIA DE GRUPO'

La coproducción documental "Group Therapy" (Terapia de Grupo), un formato sin guion de 90 minutos que cuenta con la participación de humoristas del mundo del stand-up, junto al actor Neil Patrick Harris, llega a atresplayer en abierto de la mano de AXA. Con este estreno, el grupo Atresmedia y la compañía aseguradora refuerzan su compromiso con la salud mental, tal y como pusieron de manifiesto en la reciente jornada de Constantes y Vitales 'De esto hay que hablar'.

El documental propone una sesión honesta y reveladora de terapia de grupo, donde el humor se utiliza como herramienta para abordar temas complejos relacionados con la salud mental. Este concepto se basa en la idea de que "compartir es terapéutico" y busca demostrar que, independientemente de cómo se aborde, todo comienza con hablar.

Este proyecto, coproducido entre AXA y Hartbeat Productions (fundada por Kevin Hart), está alineado con el firme compromiso que tanto de la aseguradora en España como con Atresmedia tienen con la salud mental. Así, la Fundación AXA con Atresmedia, desde laSexta, han potenciado a través de Constantes y Vitales numerosas iniciativas para mejorar la salud mental. En esta ocasión el objetivo es concienciar al público de manera original sobre la importancia de esta problemática, a menudo estigmatizada, contribuyendo a desmantelar prejuicios y abrir diálogos.

El documental, reconocido por el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York y en Cannes Lions 2025, puede verse en atresplayer de forma gratuita hasta febrero de 2026.

El estreno en abierto de este documental estará acompañado por un plan de apoyo de personalidades conocidas que destacarán la necesidad de visibilizar los problemas de salud mental como son Mónica Carrillo, Angy Fernández, Fernando Tejero, Ana Fernández y Víctor Elías.

Atresmedia y AXA, comprometidas con la salud mental

El cuidado de la salud mental ha unido a AXA y Atresmedia desde el nacimiento de Constantes y Vitales, iniciativa social de laSexta y Fundación AXA, en cuyo seno han nacido campañas tan importantes como 'De esto hay que hablar', en la que los presentadores de laSexta Ana Pastor, José Yélamo, Mamen Mendizábal, Cristina Pedroche e Iñaki López enfatizaban sobre la importancia de cuidar la salud mental, la serie de entrevistas 'Mañana puedes ser tú' y el concierto benéfico organizado a finales del año pasado que reunió a Miss Caffeina, Nena Daconte, Merino y Tu Otra Bonita, y poder contribuir a la eliminación del tabú en torno al suicidio.

Igualmente, la citada jornada organizada a principios de octubre de este año para poner sobre la mesa que 'De esto hay que hablar', la emisión en atresplayer del cortometraje 'Lo que no se ve' (sobre el suicidio) o 'Vulnerables', la serie que prepara laSexta que aborda los problemas de salud mental de adolescentes y jóvenes son otras acciones enfocadas a romper estigmas, alzar la voz ante esta problemática y concienciar sobre la importancia de pedir ayuda y acompañar a quienes atraviesan por momentos difíciles.

Según el último estudio del Grupo AXA sobre Salud mental, en España el 59% de la población dice tener estrés, casi la mitad depresión y un 23% ansiedad.