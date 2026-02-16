Constantes y Vitales refuerza su compromiso con la visibilidad del talento científico femenino ampliando su Base de Datos de Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas, proyecto pionero impulsado hace siete años por la iniciativa de Responsabilidad Corporativa de laSexta y Fundación AXA y creado en colaboración con la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT). Su presidenta, Maite Paramio ha estado en los micrófonos de La Brújula de Onda cero para explicarnos cómo funciona la asociación, las razones por las que es necesaria esta base de datos y cuál es la situación actual de las mujeres científicas y tecnólogas en España.

Actualmente la Base de Datos de Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas reúne a más de 4.000 mujeres y cubre todas las ciencias del conocimiento. Desde las ciencias de la vida y tecnología, hasta humanidades y ciencias sociales. El interés de las niñas y jóvenes en la ciencia y la investigación está aumentando; no hay más que comprobar el número de mujeres matriculadas en la universidad cuyos estudiantes son mujeres en un número superior al 50 por ciento. "Todavía hay algunas diciplinas como las tecnológicas en las que hay menos mujeres, pero es cuestión de tiempo", asegura Maite Paramio.

Pero sin duda, este resultado es fruto de un gran trabajo de concienciación, convencimiento e inspiración para atraer a mujeres a carreras que tradicionalmente no han estado cursadas por mujeres. "Nosotras como asociación tenemos algunos programas, sobre todo para estas carreras que hay muy poquitas mujeres (como son las ingenierías). Donde vamos a colegios de niñas para enseñarlas que la tecnología y la ingeniería, que ahora está muy desvinculado del mundo femenino, es asequible como lo es la medicina o las humanidades y que no lo tienen que ver como algo ajeno a ellas. Hacemos programas de ir mujeres que trabajamos en estos temas para demostrarlas que no hace falta ser una Marie Curie para ser una científica o una tecnóloga, que sólo hace falta tener voluntad y confianza en uno mismo", afirma Paramio.

Afortunadamente España no es una anomalía en lo que respecta a igualdad en la Unión Europea, "en algunas cosas estamos en mejores condiciones en el número de mujeres que hay en ciertas categorías científicas, sobre todo sabiendo que nosotras partíamos de mucho más abajo, recalca Paramio. "No estamos acomplejadas para nada, sino muy orgullosas de todo el trabajo que se ha hecho en España, sobre todo porque partíamos desde muy abajo".

La Base de Datos de Investigadoras, Innovadoras y Tecnólogas, un proyecto pionero en nuestro país, es una gran herramienta para dar a conocer a un montón de mujeres y que nadie pueda decir nunca que no han incorporado a mujeres a una comisión, reunión o grupo de trabajo "porque no hay mujeres o no existen. Esa es la base de datos que queremos", Maite Paramio lo tiene claro: "lo que hacemos los científicos es resolver problemas. Es decir, hay un problema y nos dedicamos exclusivamente a pensar, a trabajar y experimentar sobre él . No somos más ni menos que otros, pero cuantas más personas sean capaces de resolver los grandes problemas y cuantas más mujeres haya, redundará en beneficio de la sociedad".