Uno de los datos más preocupantes con el que nos hemos encontrado recientemente es con el aumento de los casos de cáncer en población cada vez más joven. Para hablar de ello y de la investigación sobre esta enfermedad, hemos charlado en La Brújula de Onda Cero con el doctor Jesús García Foncillas, director del Instituto Oncológico Oncohealth.

"Lo que estamos viendo en los últimos 10 años, aproximadamente, es un repunte de casos de cáncer y sobre todo en algunos tipos de cáncer, como el de colon. Hasta ahora la edad de los casos se situaba por encima de los 50 años y estamos viendo que el pico de incidencia empieza adelantarse por debajo de esa edad, entre los 30 a los 50 años con puntos de una alta incidencia en torno a los 40 años", asegura el doctor Foncillas. Todo ello ha llevado a los investigadores a preguntarse los motivos de este dato. "Evidentemente hay un cambio en el perfil nutricional, en los hábitos dietéticos de las personas. Hay una mayor incorporación de todo lo que son productos ultraprocesados", remarca Foncillas.

La investigación ha llegado a una rotunda conclusión y es que "detrás de todos estos elementos procesados y ultraprocesados se produce un importante cambio en los microbiomas, es decir en las bacterias que forman la flora intestinal, y ese cambio no es el ideal". Esto hace que nuestro organismo fabrique unos productos por parte de bacterias que no son los más aconsejables. Esos productos lesionan de manera importante lo que es la mucosa del colon y condicionan o facilitan el desarrollo de tumores en el colon.

La prevención y los hábitos saludables es la mejor herramienta que tenemos a nuestro alcance para combatir esta mayor incidencia. Es una pena comprobar que España, siendo un país mediterráneo con una dieta y cultura mediterránea y unos alimentos de lo más saludable desde la parte nutricional, esté perdiendo esa capacidad de lo que es nuestra dieta de toda la vida y cambiándola por una dieta de comida rápida, ultraprocesada

"Junto a esto, un punto muy importante es el sedentarismo. Es algo que va muy ligado a todo lo que es este incremento", asegura Foncillas. "Hoy tenemos una juventud y unas generaciones donde hay mucha tendencia a a hábitos muy sedentarios. Hay muy poca movilidad y poco ejercicio físico. Necesitamos cambiar estos hábitos y promover unos mucho más saludables".

El instituto 'Oncohealh', del que Foncillas es director, ha recibido numerosos premios y distinciones por su excelencia en la investigación. Es un centro de referencia en la lucha contra el cáncer. Gracias a la investigación estamos viendo unos avances muy prometedores y que aumentan la tasa de supervivencia en cánceres que antes parecían enfermedades que te condenaban.

Jesús García Foncillas afirma que, actualmente, hay dos focos fundamentales en la parte de la investigación. "En primer lugar empezamos a conocer cuáles son las bases biológicas que subyacen en el desarrollo de un cáncer y luego también empezamos a entender por qué el cáncer adquiere un comportamiento agresivo. Localizando cuáles son estas causas moleculares, se están desarrollando terapias que van completamente dirigidas contra estos puntos críticos en lo que es el comportamiento de la célula tumoral y que, al incidir, lo que hacemos es bloquear lo que esta provocando esa transformación de la célula normal en una célula tumoral".

"Otro foco muy importante es que, cuando se produce un cáncer, hay una situación de connivencia de nuestro organismo y de nuestro sistema inmunológico. Lo que estamos haciendo es volver a formar y entrenar a nuestro sistema inmunológico para que vuelva a tomar la función de control, esté vigilante y evite cualquier desarrollo de un proceso tumoral. Estos son los dos elementos en los que estamos poniendo el foco en la investigación. Gran parte del desarrollo de nuestras terapias vienen de la mano de estas dos líneas", sentencia el doctor Foncillas.